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Кино

«Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду гильдии продюсеров США 29.01.2017 15:49

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал главную награду Гильдии продюсеров США (Producers Guild Awards).

Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает The Washington Post. Церемония вручения проходила в Беверли-Хиллс, штат Калифорния.

Жюри выбирало лучшую ленту из десяти номинантов. Конкуренцию «Ла-Ла Лэнду» составили «Манчестер у моря», «Лунный свет», «Лев», «Скрытые фигуры», «Ограды», «Прибытие», «Дэдпул», «По соображениям совести» и «Любой ценой».

Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990-го, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране. Награду считают показателем настроений перед предстоящей церемонией «Оскара».

В мюзикле «Ла-Ла Ленд» рассказывается история начинающей актрисы и музыканта. Главные роли исполняют Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Фильм стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар». Картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню.

Lenta.ru

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