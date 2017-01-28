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Кино

Умер британский актер Джон Херт 28.01.2017 11:15

Известный британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, пишет газета Mirror.

В последние годы актер страдал заболеваниями системы пищеварения. Он боролся с раком поджелудочной железы, в 2015 году сообщалось о том, что болезнь удалось победить.

Херт родился в 1940 году в английском городе Честерфилд. Его отец был священнослужителем, мать актрисой. Свою карьеру он начинал в театре.

В 1966 году Херт снялся в фильме «Человек на все времена», который был отмечен премией «Оскар» в шести номинациях. Позже актер дважды номинировался на премию Американской киноакадемии, за «Полуночный экспресс» в 1978 году и «Человек-слон» в 1980-м. За эти фильмы он получил премию BAFTA.

В 2015 году Херт был удостоен рыцарского титула.

Херт был женат четырежды. Его последняя супруга — Арвен Рис-Майерс. Третья жена актера Джоан Далтон родила ему двух сыновей, Александра и Ника, сейчас им 26 и 23 года соответственно.

Актер был также известен по ролям второго плана в фильмах «Чужой», «Гарри Поттер и философский камень», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и «Гарри Поттер и Дары Смерти». В экранизации романа Джорджа Оруэлла «1984» он исполнил главную роль Уинстона Смита, в боевике-антиутопии «V значит вендетта» — роль диктатора Адама Сатлера.

Lenta.Ru

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