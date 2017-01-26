27 января в 19:00 в киноклубе Landmark в Баку откроется фестиваль японского кино.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Японии в Азербайджане, фестиваль, который продлится до 29 января, проводится с целью ознакомления с японской культурой.
На открытии фестиваля будет продемонстрирован фильм «Ты хороший ребенок».
Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны фильмы «Письмо», «Вокруг нас», «Встреча с матерью Пекороса», «Рассказы города Кайтан».
Фильмы будут демонстрироваться на японском языке с азербайджанскими субтитрами.
Вход на показ бесплатный.
Эльшан Рустамов, Г.Р.