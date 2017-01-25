24 января в США объявили номинантов на премию «Оскар-2017».
Фильм «Ла-Ла Ленд» повторяет успех «Титаника» (у картины 14 номинаций на премию), «Рай» Андрея Кончаловского не попал в финальный список в категории «иностранный фильм», зато туда попала французская «Она», снятая голландцем Полом Верхувеном — причем в основные номинации, а не в «загон» для иностранцев.
А еще в конкурсе новая картина Мэла Гибсона «Джеки» с великолепной Натали Портман в заглавной роли и многое другое. Конкурс в этом году сильный как никогда — и у главной кинопремии мира есть все шансы хотя бы на год отделаться от вечных обвинений в пристрастии к эпическим сагам и социально ориентированным картинам.
Лучший фильм (Best Picture)
«Ла-Ла Ленд» (La La Land)
«Лев» (Lion)
«Лунный свет» (Moonlight)
«Любой ценой» (Hell or Hight Water)
«Манчестер у моря» (Manchester By the Sea)
«Ограды» (Fences)
«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)
«Прибытие» (Arrival)
«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)
В нижеприведенном фоторепортаже — кадры из фильмов-лидеров.
«Ла-Ла Ленд» («La La Land»)
«По соображениям совести» («Hacksaw Ridge»)
«Ограды» («Fences»)
«Скрытые фигуры» («Hidden Figures»)
«Любой ценой» («Hell or High Water»)
«Манчестер у моря» («Manchester by the Sea»)
«Лев» («Lion»)
«Лунный свет» (Moonlight)
«Прибытие» («Arrival»)
Газета.ру