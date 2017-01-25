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Кино

Лучшие фильмы «Оскара-2017» - ФОТО 25.01.2017 11:45

24 января в США объявили номинантов на премию «Оскар-2017».

Фильм «Ла-Ла Ленд» повторяет успех «Титаника» (у картины 14 номинаций на премию), «Рай» Андрея Кончаловского не попал в финальный список в категории «иностранный фильм», зато туда попала французская «Она», снятая голландцем Полом Верхувеном — причем в основные номинации, а не в «загон» для иностранцев.

А еще в конкурсе новая картина Мэла Гибсона «Джеки» с великолепной Натали Портман в заглавной роли и многое другое. Конкурс в этом году сильный как никогда — и у главной кинопремии мира есть все шансы хотя бы на год отделаться от вечных обвинений в пристрастии к эпическим сагам и социально ориентированным картинам.

Лучший фильм (Best Picture)

«Ла-Ла Ленд» (La La Land)

«Лев» (Lion)

«Лунный свет» (Moonlight)

«Любой ценой» (Hell or Hight Water)

«Манчестер у моря» (Manchester By the Sea)

«Ограды» (Fences)

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge)

«Прибытие» (Arrival)

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)

В нижеприведенном фоторепортаже — кадры из фильмов-лидеров.

«Ла-Ла Ленд» («La La Land»)

«По соображениям совести» («Hacksaw Ridge»)

«Ограды» («Fences»)

«Скрытые фигуры» («Hidden Figures»)

«Любой ценой» («Hell or High Water»)

«Манчестер у моря» («Manchester by the Sea»)         

«Лев» («Lion»)

«Лунный свет» (Moonlight)        

         

«Прибытие» («Arrival»)

Газета.ру

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