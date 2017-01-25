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Кино

10 актеров - номинантов на премию «Оскар 2017» - ФОТО 25.01.2017 14:35

24 января в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на премию «Оскар» этого года.

Фаворитом 89-й церемонии вручения самой престижной кинопремии стал, как и ожидалось, фильм Дэмьена Шазелла «Ла-ла Ленд», получивший 14 номинаций на «Оскар 2017».

С полным списком номинантов на самую престижную кинопремию мира можно ознакомиться, пройдя по ссылке, а пока представляем читателям 10-ку актеров, которые поборются за «Оскар» в этом году.

Райан Гослинг - «Ла-Ла Ленд»

Натали Портман - «Джеки»

Кейси Аффлек - «Манчестер у моря»

Эмма Стоун - «Ла-Ла Ленд»

Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести»

Мэрил Стрип - «Флоренс Фостер Дженкинс»

Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»

Рут Негга - «Лавинг»

              

Дензел Вашингтон - «Ограды»

Изабель Юппер - «Она»

Феликс Вишневецкий, Г.Р.  

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