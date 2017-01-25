24 января в Лос-Анджелесе были объявлены номинанты на премию «Оскар» этого года.
Фаворитом 89-й церемонии вручения самой престижной кинопремии стал, как и ожидалось, фильм Дэмьена Шазелла «Ла-ла Ленд», получивший 14 номинаций на «Оскар 2017».
С полным списком номинантов на самую престижную кинопремию мира можно ознакомиться, пройдя по ссылке, а пока представляем читателям 10-ку актеров, которые поборются за «Оскар» в этом году.
Райан Гослинг - «Ла-Ла Ленд»
Натали Портман - «Джеки»
Кейси Аффлек - «Манчестер у моря»
Эмма Стоун - «Ла-Ла Ленд»
Эндрю Гарфилд - «По соображениям совести»
Мэрил Стрип - «Флоренс Фостер Дженкинс»
Вигго Мортенсен - «Капитан Фантастик»
Рут Негга - «Лавинг»
Дензел Вашингтон - «Ограды»
Изабель Юппер - «Она»
Феликс Вишневецкий, Г.Р.