Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон и его подруга, 26-летняя Розалинд Росс стали родителями.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе у пары родился мальчик, которого назвали Ларс Джерард Гибсон. Информацию подтвердил официальный представитель Мела Гибсона.

Новорожденный Ларс Джерард стал первым общим ребенком пары, однако у Мела Гибсона уже есть 8 детей от предыдущих отношений. Актер воспитывает дочь Ханну и сыновей Эдварда, Кристиана, Уильяма, Луи, Мило и Томми от его бывшей жены Робин Мур, а также дочь Люсию от бывшей подруги Оксаны Григорьевой. Для Розалинд Ларс стал первым ребенком.

Ранее анонимные источники рассказывали прессе, что Мелу нравится быть отцом, а последние два года с Розалинд были самыми счастливыми в его жизни.

Розалинд Росс и Мел Гибсон

Spletnik.ru