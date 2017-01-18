В седьмом сезоне «Игры престолов» на экраны вернется лорд Уолдер Фрей, ответственный за смерть нескольких главных героев фэнтезийного сериала.

Об этом сообщает фансайт Watchers on the Wall.

Этот персонаж погиб в конце шестого сезона от рук Арьи Старк (Мэйси Уильямс). Однако, по информации портала, британец Дэвид Брэдли, который исполнил роль Фрея, заявлен в списке актеров нового сезона. В официальном резюме артиста на сайте unitedagents.co.uk также появилось упоминание о том, что он снимался в продолжении сериала.

Седьмой, предпоследний сезон «Игры престолов» выйдет летом 2017 года. Он будет состоять из семи серий. Среди приглашенных звезд — ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, который сыграет немого моряка на пиратском корабле «Тишина».

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Дэвид Брэдли также известен по роли Аргуса Филча в серии фильмов о Гарри Поттере.

Lenta.ru