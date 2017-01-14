14 января исполняется год со дня смерти выдающегося британского актера Алана Рикмана.

Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет от рака. Рикман широко известен ролями в фильмах «Крепкий орешек», «Реальная любовь», «Догма», «Робин Гуд, принц воров», «Разум и чувства». В саге о Гарри Поттере он сыграл одного из самых популярных персонажей — Северуса Снейпа. Среди последних работ актера — роль в военном триллере «Всевидящее око» и озвучка в ленте «Алиса в Зазеркалье».

В Соединенном Королевстве Рикман хорошо известен как театральный актер, член Королевской шекспировской компании. The Guardian называет артиста «гигантом британского театра и кино». Он лауреат «Золотого глобуса», «Эмми», BAFTA и многих других наград, но премию «Оскар» не получил ни разу.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Алан Рикман в молодости

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Кадр из фильма «Робин Гуд, принц воров»

Кадр из фильма «Догма»

Кадр из фильма «Реальная любовь»

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Алан Рикман, актер (21 февраля 1946 – 14 января 2016)

За свою жизнь Алан Рикман сыграл более 40 ролей

Gazeta.ru