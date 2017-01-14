USD1.7867
EUR1.8970
RUB0.0301
Brent56.00
WTI53.02
Золото1 194.72
S&P 500 Index2 270.44
Nikkei 22519 263.44
Кино

Год без Алана Рикмана - ФОТО 14.01.2017 14:16

14 января исполняется год со дня смерти выдающегося британского актера Алана Рикмана.

Он умер в Лондоне в возрасте 69 лет от рака. Рикман широко известен ролями в фильмах «Крепкий орешек», «Реальная любовь», «Догма», «Робин Гуд, принц воров», «Разум и чувства». В саге о Гарри Поттере он сыграл одного из самых популярных персонажей — Северуса Снейпа. Среди последних работ актера — роль в военном триллере «Всевидящее око» и озвучка в ленте «Алиса в Зазеркалье».

В Соединенном Королевстве Рикман хорошо известен как театральный актер, член Королевской шекспировской компании. The Guardian называет артиста «гигантом британского театра и кино». Он лауреат «Золотого глобуса», «Эмми», BAFTA и многих других наград, но премию «Оскар» не получил ни разу.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Алан Рикман в молодости

Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Кадр из фильма «Робин Гуд, принц воров»

Кадр из фильма «Догма»

Кадр из фильма «Реальная любовь»

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Алан Рикман, актер (21 февраля 1946 – 14 января 2016)

За свою жизнь Алан Рикман сыграл более 40 ролей

Gazeta.ru

1793количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Двусмысленный хештег #сказочноебали в Instagram взорвал Интернет – ФОТОВ Турции обрушилось 6-этажное здание: есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕОМинздрав назвал предварительную причину смерти женщины в Баку во время операции – ФОТО – ОБНОВЛЕНОРусфонд подал в суд на родственников Жанны ФрискеМВД Азербайджана прокомментировало попытку суицида подозреваемой в убийстве - ФОТОВ Баку вынесен приговор проигравшемуся игроку, похитившему ребенка – ФОТО – ВИДЕОАзербайджан может отказаться от участия в фестивале КВН – Министерство молодежи и спортаВ WhatsApp нашли лазейку для мошенников и спецслужбВ одном из отелей Дубая произошел пожар, эвакуированы более 40 человекТрамп назвал условие отмены антироссийских санкций

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 января16:37 Зимняя сказка в Гусаре - ФОТОРЕПОРТАЖ16:13 Ученые впервые сняли на видео редкого морского дракона - ВИДЕО15:49 Сборная Азербайджана оспорит 9-16 места15:25 Правоохранители Азербайджана смогли обезвредить продавцов оружия – ФОТО15:02 Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Турция за 25 лет вместе успешно прошли сложный и достойный путь14:40 «Сумгайыт» уступил «Шкендербеу» - ФОТО – ВИДЕО14:16 Год без Алана Рикмана - ФОТО13:59 На юге Китая столкнулись почти 20 автомобилей, погибли шесть человек13:46 Азербайджанские арбитры сегодня обслужат два матча13:18 В воскресенье в Баку и на Абшероне облачно, возможны дожди12:50 «Габала» уступила в первой контрольной встрече – ФОТО – ВИДЕО12:35 В Азербайджане пройдет показ фильмов, посвященных Национальным героям12:08 Двое турецких военнослужащих погибли, двое ранены в ходе операции против ПКК11:45 Тебриз Гасанов назвал невезение главной причиной поражений сборной в Санкт-Петербурге11:23 В Баку изменен маршрут движения одного из автобусов - КАРТА