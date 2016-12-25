На первые кинопробы талантливого киноактера привела бабушка – Станислав Говорухин утвердил его на роль Гекльберри Финна.

В дальнейшем пасынку режиссера и актрисы было суждено не просто сыграть во множестве талантливых фильмов, но и стать настоящим символом всего мужского на российском экране – воина («В августе 44-го»), милиционера («Ворошиловский стрелок»).

Но любовь народа пришла к нему после сериала «Дальнобойщики», в котором он воплотил образ Сашка – отважного, честного, но не лишенного порока и своего в доску парня. Жаль, что всего-то 45-летний юбилей приходится отмечать без него – да еще и при до сих пор не выясненных обстоятельствах его смерти.

Подготовил Рустам Азимов

Владислав Галкин на презентации фильма «Поцелуй не для прессы» (режиссер Ольга Жулина), 2010 год

Съемки кинофильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (постановка Сергея Говорухина). Исполнитель роли Гекльберри Финна Владислав Галкин на съемочной площадке, 1981 год

Заслуженный артист России Владислав Галкин во время торжественной церемонии вручения ежегодной российской премии «Ника» за 2001 год, в номинации «Открытие года». Актер награжден премией за роль в фильме «В августе 44-го…», 2002 год

Дарья Михайлова в роли Грушеньки и Владислав Галкин в роли Дмитрия в спектакле «Дело №...» по мотивам романа Ф.Достоевского «Братья Карамазовы», 2004 год

Владислав Галкин и Владимир Гостюхин на съемках сериала «Дальнобойщики», 2004 год

Владислав Галкин в фильме Виктора Шамирова «Дикари», 2006 год

Владислав Галкин с супругой и коллегой Дарьей Михайловой во время церемонии открытия российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2002 год

Владислав Галкин в роли Ивана Бездомного и режиссер Владимир Бортко (слева направо) на съемках фильма «Мастер и Маргарита», 2004 год

Владилав Галкин на съемках сериала «Котовский», 2009 год

Владислав Галкин (Григорий Котовский) в сцене из фильма режиссера Станислава Назирова «Котовский», 2010 год

Источник: Gazeta.Ru