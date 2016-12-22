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Кино

Кино на неделю: «Пассажиры», «Елки 5» и другие премьеры (22 декабря) – ФОТО – ВИДЕО 22.12.2016 12:59

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Пассажиры» (США)

Жанр - фантастика, драма, мелодрама, приключения.

Режиссер - Мортен Тильдум, сценарий - Джон Спэйтс, продюсер - Грег Бассер, Грег Бакстер, Брюс Берман.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишберн, Энди Гарсиа, Винс Фостер.

Расписание в к/т Park Cinema

Расписание в к/т Cinema Plus

IMDb: 6.60

Rotten Tomatoes: 5/10

Космический корабль с 5000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия - 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках - жизнь и судьба всех обитателей корабля.

«Елки 5» (Россия)

Жанр - семейный, комедия.

Режиссер - Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, продюсеры -Тимур Бекмамбетов, Ива Стромилова, Мария Затуловская.

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл.

Расписание в к/т Park Cinema

Расписание в к/т Cinema Plus

Расписание в к/т «Азербайджан»

Расписание в к/ц «Низами»

В этот новый год любимые герои «Елок» все так же делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье, и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за елкой. Баба Маня осваивает Интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

«Oldu mu şimdi?» (Турция)

Жанр – комедия.

Режиссер – Кенан Озтюрк, сценария Али Кобанбай.

В главных ролях: Явуз Сечкин, Орхан Айдын, Седа Гювен, Серкан Шенгул, Эмре Мутлу, Кенан М.М., Эсра Сонмез и другие.

Расписание в к/т Park Cinema

Расписание в к/ц Низами

IMDb: 5.00

Из-за недоразумения Яшар попадет в тюрьму, где знакомится с Омаром, который становится его близким другом, после чего его невезение увеличивается вдвое…

Феликс Вишневецкий, Э.Т.

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