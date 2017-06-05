Что такое Германия? Какова она? Какие прекрасные пейзажи, величественные соборы, полные мистических легенд замки спрятаны в этой стране, и как их отыскать? На эти и на многие другие вопросы предложил свои «фотоответы» фотограф-путешественник Айдын Садыхов.

В день открытия летнего сезона Германо-азербайджанский культурный центр KAPELLHAUS превратился в карту Германии с указателями почти на все крупные и малые города этой страны. Айдын Садыхов в рамках своей персональной выставки под названием «HALLO DEUTSCHLAND» представил на суд зрителей свыше 40 своих фоторабот, сделанных им в более чем 20 городах. Учитывая тот факт, что фотограф совершал свои поездки в различные сезоны года, каждая из его фотографий, наряду с изображенными на них достопримечательностями, демонстрировала и особенности каждого сезона года в этой стране.

Оригинальное распределение в зале фоторабот также не могло не вызвать восторг у посетителей выставки. Так, одна часть зала открывала для посетителей замки Германии, вторая показывала храмы и соборы, третья – статуи и скульптуры животных, являющихся символами для различных городов Германии и, наконец, столь полюбившийся всем пришедшим на выставку гостям «романтический баварский уголок», в композицию которого вошли фотографии, сделанные на озерах Айбзее и Хопфен Ам Зее.

Тема выставки и желание окунуться в историю Германии вызвали немалый интерес у гостей Культурного центра, чему свидетельствовало большое число посетителей. В числе гостей выставки были как известные азербайджанские фотографы, так и различные деятели искусств Азербайджана.

Автор работ на протяжении всего вечера знакомил посетителей выставки через свои фотографии с различными регионами Германии и их особенностями. Фотограф охотно делился рассказами о своих маршрутах, приключениях, случившихся с ним в период поездок и, конечно же, историческими справками и легендами о представленных им на фотографиях местах.

На выставке представлены знаменитые «сказочные замки» Германии: Нойшванштайн, Хоэншвагау, а также Лихтенштайн. По словам фотографа, люди часто на первый взгляд видят много общего между замками Нойшванштайн и Лихтенштайн, так как король Людвиг II Баварский, инициировавший строительство первого, и граф Вюртембергский – второго, создавали их на основе любимых ими сказок (Людвиг II – на основе сказки о Лоэнгрине Принце-Лебеде, Вильгельм – сказки Гауфа). Однако разница заключается в том, что первый был построен лишь с целью жить в нем, а второй – создан именно как своеобразный музей.

Также выставка знакомит с интересными особенностями и разновидностями «немецкой готики» и удивительным видом живописи на домах – «Люфтмалерай», созданным в 1770 году молодым жителем Баварии Францем Серафимом Цвинком. «Люфтмалерай» представляет собой вид живописи по сырой штукатурке, где используются совершенно разные сюжеты: религиозные, сказочные, исторические, бытовые и т.д.

Напоследок, хотелось бы отметить, что открытие выставки проходило в приятной обстановке под звуки баварских народных песен и классической немецкой музыки.

Фото с выставки: Вадим Мансуров