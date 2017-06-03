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Культура

В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представил спектакль «Имя» - ФОТО 03.06.2017 15:27

2 июня в Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представил спектакль «Имя», тепло встреченный публикой.

Авторами известной пьесы «Имя» являются французские драматурги Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. Режиссером-постановщиком спектакля «Имя» является Дайнюс Казлаускас, а главные роли в нем исполнили Мария Куликова, Георгий Дронов, Константин Юшкевич, Мария Рышенкова и Антон Эльдаров.

Сюжетная линия пьесы такова: за ужином обсуждается имя, которым назовут новорожденного члена семьи. Спектакль, в котором отражены любовь и интрига, подарил бакинским зрителям интересные и приятные мгновения.

Отметим, что у пьесы «Имя», очень тепло встреченной в Баку, весьма удачная судьба. Премьера одноименного спектакля состоялась в 2010 году в Театре Эдуарда VII в Париже, и пьеса на этой сцене была сыграна 243 раза. В течение последующих двух недель после премьеры права на постановку приобрели знаменитые театры большинства европейских стран, а также Израиля, стран Латинской Америки и США.

В 2012 году произведение было экранизировано под одноименным названием, и в 2013 году во Франции удостоено двух номинаций кинопремии «Сезар». Премьера спектакля «Имя» непосредственно в театре «Ателье» состоялась 31 января 2016 года.

«Ателье» - функционирующий в России крупнейший частный театр, основанный нашим соотечественником Эльшаном Мамедовым в 1993 году. Основные принципы театра – постановка спектаклей профессионалами высокого уровня, исполнение ролей самыми сильными звездами сцены, постановка только пьес, завоевавших симпатию современных зрителей.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Лала Гулиева

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