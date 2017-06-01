31 мая в Вильнюсе, в центральной выставочной галерее АРКА состоялась встреча литовской общественности с известной азербайджанской писательницей и публицистом Гюнель Анаргызы.

На встрече, организованной клубом Pencere при содействии Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Литве, приняли участие видные деятели культуры и искусства Литвы, дипломаты, известные артисты и представители азербайджанской диаспоры в Литве. Вечер начался с показа фильма об Азербайджане, повествующего о стремительных темпах развития Страны огней, ее интеграции в мировое сообщество.

Затем выступила директор галереи АРКА г-жа Довиле Томкуте, которая предоставила слово Чрезвычайному и Полномочному Посолу Азербайджана в Литве Гасану Мамедзаде.

В своем выступление дипломат отметил важную роль подобных мероприятий, подчеркнул важность культурных, в том числе литературных, связей в деле сближения литовского и азербайджанского народов.

Затем выступила инициатор и организатор встречи, художник, писатель Аделя Эфенди, которая рассказала о творчестве Гюнель Анаргызы и предоставила ей слово.

В своем выступлении Гюнель Анаргызы предоставила информацию о международном проекте «Карабахские рассказы», подчеркнула важность проводимой встречи и выразила надежду, что данное мероприятие сыграет свою роль в деле освещения истинной причины карабахского конфликта, а также придаст импульс еще большей активизации литературных контактов между двумя странами.

Писательница поблагодарила многочисленную аудиторию за понимание, отметив, что карабахская тема не теряет своей актуальности вот уже более 25 лет и выразила уверенность, что благодаря верному курсу руководства Азербайджана в самом ближайшем будущем этот конфликт будет окончательно разрешен.

Затем прозвучали два рассказа Гюнель Анаргызы «Письмо папе» и «Шуша» на литовском языке в исполнении известной литовской артистки театра и кино Элеоноры Коризнайте. Пронзительное выступление Э.Коризнайте, которая со слезами на глазах читала о Шуше и Карабахе, растрогало всех присутствовавших.

На мероприятии были продемонстрированы кадры варварски разгромленных армянскими оккупантами Шуши и Нагорного Карабаха, наглядно проиллюстрировавшие прочтенные рассказы.

Затем выступила переводчик рассказов на литовский язык, искусствовед, литератор Ваидилуте Бразаускайте, которая поделилась своими незабываемыми впечатлениями, оставленными рассказами азербайджанской писательницы, и выразила уверенность, что данное мероприятие будет не последним, и в Литве будут издаваться книги азербайджанских авторов.

Отметим, что презентация в Вильнюсе – это уже восьмая по счету в рамках международного проекта Гюнель Анаргызы «Карабахские рассказы» (в географию «Карабахских рассказов» на иностранных языках входят такие страны, как Турция, Германия, Россия, Франция, Швейцария, Венгрия, Сербия), а в рамках клуба Pencere - третья встреча с общественностью. Предыдущие две прошли в Баку, первая из них была посвящена легендарному поколению шестидесятников, а вторая - поэзии и музыке.

Подчеркнем, что мероприятия клуба Pencere будут проводиться не реже одного-двух раз в месяц и охватывать совершенно различные аспекты культуры, искусства и литературы.

Э.Т.