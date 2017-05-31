В Баку пройдет выставка юных художников «Пусть всегда будет солнце»

Юные азербайджанские художники представят свои работы в посольстве России в столице Азербайджана.

1 июня в 16:00 в посольстве России состоится выставка юных художников, учащихся студии «Тамара Арт» под названием «Пусть всегда будет солнце», приуроченная к Международному дню защиты детей.

На выставке «Пусть всегда будет солнце» 9 юных авторов от 7 до 18 лет представят свои работы.

Участниками проекта стали Концедайло Руслан, 11 лет (гимназия №160), Лебедева Полина, 8 лет (гимназия №160), Нуриева Марьям, 12 лет (школа №91), Мамедова Марьям, 16 лет (школа №91), Агаева Ася, 7 лет (школа №20), Агаева Амалия, 7 лет (школа №20), Амджади Неда, 15 лет (школа №203), Каратекин София, 9 лет (школа №8), Гусейнова Сара, 18 лет (школа №203).

Ф.В, Г.Р.