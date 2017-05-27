Сегодня у нашей прославленной во всем мире соотечественницы Франгиз ханум Ализаде день рождения.

В преддверии этого праздника распоряжением главы государства президента Азербайджана Ильхама Алиева она - Артист мира ЮНЕСКО, председатель Союза композиторов Азербайджана - награждена орденом Шохрет, а накануне этого события президиумом Национальной академии наук избрана членом – корреспондентом НАНА.

Огромной важности событием не только в жизни выдающегося музыканта, но и всемирной культуры стала мировая премьера судьбоносного произведения Франгиз Ализаде «Пассион Насими», состоявшаяся в голландском Амстердаме в апреле.

Никогда прежде с таким волнением, таким внутренним трепетом и гордостью не произносила в единой последовательности слова, о том, что предстоит рассказать о презентации нового музыкального произведения азербайджанского композитора. Опуса, что родился в рамках проекта авторитетного организатора культуры «AmsterdamRoyal Consertgebouw» и с феноменальным успехом седьмого и девятого апреля прозвучало в центре Европы, чтобы прослушавшие его заявили во весь голос об испытанном потрясении, способном в веках бередить самые высокие и святые чувства, которые может вызывать к жизни только такая мощная, по-философски мудрая, красивая в своих взволнованности, многоцветной яркости красок и многозначительности музыка…

Волнительная для всех, кому доведется ее услышать и найти слова, способные рассказать о ней. Как стараюсь делать это сейчас. От души. Не сдерживая эмоции. Потому что как подарок ­­­­­­­судьбы восприняла возможность практически по горячим следам увидеть кадры, записанные в Амстердаме супругом Франгиз ханым, профессиональным кинорежиссером Джангиром Зейналлы, позволившие в Баку, в самом тесном кругу представителей азербайджанской общественности и сотрудников Союза композиторов услышать презентовавшийся в Голландии «PassionNasimi».Увидев при этом на экране реакцию европейской публики на музыку нашей прославленной на мировом пространстве соотечественницы.

- Насколько мне известно, - спрашиваю Джангира муаллим, - в престижных залах мира, в которых традиционно исполняются произведения Франгиз Ализаде, съемки категорически запрещены, а вы…

- Все верно. Просто нам в виде исключения, из уважения к Франгиз Ализаде, разрешают фиксировать для семейного архива исполнения ее произведений, для показа лишь в узком кругу.

- Что вы и сделали сегодня…

- Круг, как видите, действительно самый тесный…

- На редкость скромно, как и все, что связано с Франгиз ханым…. Она ведь традиционно отказывается рассказывать о себе, о своих творческих планах.

- Только о том, что осуществлено и обнародовано.

– Из суеверных соображений?

- Вряд ли… Скорее потому, что знает: помочь никто не сможет, а помешать…

- Привыкла…

- Пожалуй… Предложение от ,,Concertgebouw,,поступило в 2015 году. Oна никому не рассказывала о нем, хотя не только писала сложнейшую партитуру, но вела, в том числе и по скайпу, консультации, репетиции и собеседования. С дирижером, хормейстером, со специально приглашенным солистом – обладателем красивого баритона Авязом Абдуллой, коренным бакинцем, ныне работающим в Германии,в городе Мангейм.

Вот так, стараниями Джангира Зейналлы мы получили буквально счастливую возможность просмотреть заснятые им кадры, услышав и воочую представив, насколько высоким исполнительским уровнем обеспечила эта кропотливая и ответственная работа автора с большим коллективом музыкантов за то время, пока мы, соотечественники, вообще не ведали о таком грандиозном проекте. А некоторые подробности о его жанре и теме узнали из короткой рекламы лишь в канун амстердамской премьеры. И, если бы ни он, мы, как все остальные граждане, были бы вынуждены довольствоваться телеграфным сообщением прессы, не упоминающей «мелочи», обеспечившие главные впечатления.

О том, каким мощным всплеском подлинного счастья обернулись для заполнивших огромный, на 2 500 мест зал профессионалов и искушенных меломанов обе встречи с «PassionNasimi», созданным Франгиз Ализаде.

Сегодня нет необходимости задаваться вопросом, почему в наши дни задумываются пассионы – полотна, изначально выражающее эмоции, страсти, не оставляющие равнодушными всех, кто слушает произведения этого жанра от имени представителей разных религий. Тем более, почему первый и единственный пассион от имени мусульманства доверено создать азербайджанскому композитору Франгиз Ализаде. Мастеру, которого мир давно и бескомпромиссно признал безусловным лидером на Олимпе современной музыки. Личностью, чьи талант, высокая духовность, гражданская позиция, творческая и эмоциональная палитра, а также утонченный вкус требовательного профессионала только и способны выразить горе народов, ввергнутых в катаклизмы века и братоубийственную войну без надежд на выживание, чувства героев ее творений о времени и гордости истинных патриотов…

Кстати, в ответ на слова благодарности Джангир Зейналлы доверительно признается, что давно уже старается по-возможности заснять все значимые в творческой жизни супруги события, собрав за долгие годы серьезный архив документов и видеозаписей. Архив, который, он начал снимать по совету уважаемого журналиста,ныне покойного Кямала Абдуллаева, долгие годы работавшего в отделе культуры Азербайджанского телеграфного агентства АзерТадж (тогда Азеринформ) и, непосредственно участвовавшего во всех мероприятиях, в том числе тех, где с огромным успехом делала свои первые шаги Франгиз ханум, публиковавшего информации и аналитические корреспонденции о культурной жизни столичного Баку и Азербайджана.

Дж.Зейналлы рассказал, что в1989 году, прилетев из США, где в Лос-Анджелесе Франгиз Ализаде выступила в элитном зале Института патриарха современной музыки Арнольда Шенберга, приглашение в который – уже считается событием, показал Кямалу-муэллиму видеокадры ее концерта и запись интервью авторитетнейшего американского музыковеда Николая Слонимского, где мэтр говорит:,,Франгиз Ализаде - это чудо природы, на пятьдесят лет опередившая свое время».

Камал муэллим попросил меня показать еще раз видеозапись выступления Николая Слонимского о Франгиз – он был опытным журналистом, знап цену таким документам и казал: «Я много лет работаю в области культуры и знаю, как непросто самым талантливым. Обладательница недюжинного таланта Франгиз рано заявила о себе. У нее блестящее будущее, и всегда найдется немало завистников, не в пример ей, желающих с помощью родственных или других связей устроить свою судьбу - концерты, фестивали, гастрольные поездки за границу и более всего - умолчать ее значимость, всячески принизить ее успехи. Не даром говорят, что «нет пророков в своем отечестве».По мере возможности, фиксируй на пленку,все что связано с ней. Настанет момент, когда понадобится подтвердить те или иные факты, документальные свидетельства, сохранившие правду о ее истинном величии, документы, в том числе редчайшей значимости суждения такого мэтра, как Николай Слонимский. Все они станут бесценными и кого угодно поставят на место».

Франгиз Ализаде еще в годы учебы на двух факультетах Азербайджанской консерватории , будучи виртуозной пианисткой, любила разбирать непростые клавиры и партитуры современных композиторов, писавших в новой, непривычной манере, нередко первой озвучивала на публике фортепианные сочинения таких смелых, необычно мыслящих по тем временам авторов авангардной музыки, как Оливье Мессиан, Джон Кейдж, Джордж Крамб.

Поэтому неслучайно что она рано стала заметной фигурой в среде музыкантов . Тем более, что по окончании двух факультетов консерватории она активно исполняла сочинения известных только очень узкому кругу авторов - Арнольда Шенберга, Антона Веберна,Альбана Берга, которых считает своими наставниками. Именно их музыка вдохновила ее на создание многих ярких сочинений, в том числе и неожиданным образом объединивших философию и эмоциональное восприятие мира Востоком и Западом, о чем рассказывала на собственных лекциях о современной музыки. На них собирались бакинцы разных возрастов и профессий, восхищавшихся эрудицией юной студентки. И не случайно Н.Слонимский, несмотря на преклонный возраст, специально приехал из Сан-Франциско в институт Шенберга, где исполнялось новое сочинение Франгиз Ализаде «MusikforPiano», чтобы встретиться с той, чья слава, как он подчеркнул тогда, начала распространяться на континентах.

Пусть не покажутся сторонними ,рассказываемые здесь подробности о становлении Франгиз Ализаде как авторитетного лидера, ставшего автором самого главного на сегодня музыкального сочинения в защиту мира и за единение народов, раздираемых варварской ненавистью, которым и стал пассион вообще. Символ страстей, берущих начало в доисторических временах, в недрах религиозных обрядов,постепенно вышедший на сценические подмостки, открытые для музыки великих, гениальных, отмеченных Всевышним. До сегодняшнего дня – как правило - для творений христианского толка. Отныне – величественно, мощным составом оркестра и хора вместе с композитором, рассказывающим о мусульманстве. Впервые!

Это очень большая честь для композитора – получить предложение на сочинениеPassion вообще, а посвященный мусульманству – тем более. Да еще в дни, когда мир буквально сошел с ума в своей безжалостной, оголтелой агрессивности.

На сей раз Франгиз Ализаде предстояло писать «мусульманский Passion в статусе первооткрывателя, на которого вместе с оказанными высокой честью и высоким доверием пала и высшая степень ответственности. Перед Миром. Перед Вселенной. И оказалось, что ее творческому подвигу, смелости, готовности к такому богоугодному делу сегодня нет равных.

В данной работе сошлись талант, способность под влиянием живых эмоций находить в богатейшем запасе виртуозного профессионала новые средства для каждого последующего сочинения, как всегда у Франгиз Ализаде посвященных большой, значимой теме и идее. Непременно волнующей слушателей, а значит шаг за шагом уводящей их вслед за автором в неизведанное, высшее, облагораживающее. Дабы ощущать божественное озарение в виде единственно верного выбора. И она сделала его, этот выбор. Получив при поиске образа и конкретного героя своего Пассиона некий импульс, подсказавший, что свой опус, она посвятит памяти еще в XV веке заложившего основы азербайджанского литературного языка многострадального поэта Имадеддина Насими, скончавшегося под жестокими пытками, человека трагической судьбы. Похороненного в 1417 году в сирийском (теперь) городе Алеппо, на который именно седьмого апреля нынешнего года, в канун премьеры Пассиона были сброшены американские бомбы. Выдающегося философа, 600-летие гибели которого ныне отмечает общественность мира.

Хорошо зная, что Пассион – высшая степень музыкального мастерства , Франгиз Ализаде, целеустремленная, эрудированная личность, прежде всего поняла, что ей высказаться предстоит от имени мусульманских народов, оказавшихся в последние годы в самых неблагоприятных условиях, а значит ее сочинение не может не быть общечеловеческим потрясением. И для обуреваемых агрессией людей, и для их потенциальных жертв в справедливость. «PassionNasimi» Франгиз Ализаде стал таковым, и принят как таковой. Высоко оцененный, возможно, еще и потому, что на многолюдных встречах перед концертами композитор увлеченно, с большой гордостью рассказывала журналистам и представителям европейской обшественности о своей родине -Азербайджане, о просвященности и мудрости наших выдающихся предков, об их умении в муках и страданиях, ценою жизни противостоять мракобесию. И еще о том, какие глубокие чувства о высших, духовных ценностях способна выразить музыка. О которой с восхищением говорили и при обсуждениях, состоявшихся после концертов. Где многие спешили выразить впечатления о Пассионе, средствами музыки и звучащих в самом престижном зале Амстердама, продублированные светящимися на табло титрами на голландском стихов азербайджанского поэта Насими на языке оригинала. Газели, выражающие боль народов и торжество высших идеалов. Как и прозвучавший в финале призыв мудрого, мужественного композитора к единению, обращенный к разуму и сердцу каждого гражданина планеты.

Все эти суждения, неистовые аплодисменты и бесконечные «браво!» в знак восхищения и признательности публики, многократно (семь или восемь раз) вызывавшей на авансцену автора грандиозного сочинения, и многое другое, позволяет и весьма сведущим людям назвать презентованное произведение нашей соотечественницы блестящим и триумфальным. Каким только и может быть сочинение маститого, авторитетного музыканта-лидера, средствами своей самобытной музыки вызывающего чувство великой гордости за нашу страну, ее высокую музыкальную культуру, тончайшим образом воспевающую духовность и пробуждающую человека в человеке. То есть то, что под силу лишь выдающемуся, отрешенному от всего суетного, чистому в помыслах и поступках мастеру, бескорыстие которого и есть постоянная готовность творить, делать добро и сеять разумное, доброе, вечное. Своей музыкой растить лучших из людей, учить любить их и ценить достойных. Минуя прагматику и шаблонное, предвзятое отношение к людям, к творчеству, мирозданию, будучи озаренным и освещающим свои лишь тем редко - редко встречающимся личностям, кого мэтры и называют чудом природы.

Есть большая разница в том, как музыка, стихи звучат в большом концертном особняке и скромном камерном помещении, когда, настроившись на встречу с самым лучшим, неизмеримо высоким, ждешь и собственного преображения, испытываешь чувство благоговения и благодарности творцу, будто не только другим, но и тебе лично пославшему счастье - пусть с экрана - вместе с гениальной музыкой слышать в Европе на азербайджанском языке слова стихов, родившихся полтысячелетия назад, волнующих и возвышающих сегодня…

В тот день в уютном зале Союза композиторов плакала не только я и не только потому, что пронзили сердце звучащие в центре Евроры на азербайджанском стихи Насими и музыка великого композитора Франгиз Ализаде. На глазах у всех уверенно осуществлялась очередная ярко выраженная ую попытка представить триумфальную презентацию «PassionNasimi» рядовым мероприятием. И это после того, как даже не очень лояльные к выходцам с Востока старожилы уверенно заявляют, что «музыка Франгиз Ализаде перевернула представления европейцев о Мусульманстве».

Четверть века как журналист, в основном освещающий работу культурной отрасли и более 10 лет имеющий счастливую возможность писать о событиях творческой жизни Франгиз Ализаде, знаю, как после 17-тилетнего кризиса она возродила из руин Союз композиторов, где ее стараниями воцарились творческий дух и вкус к творческой работе. В статусе художественного руководителя председатель провела крупные, трудоемкие международные форумы и республиканские мероприятия. Семь лет подрят организует на редкость яркий самобытный восхищающий участников и гостей фестиваль «Шелковый путь» в городе Шеки,и в то же время неутомимо пишет все новые музыкальные произведения, играть которые считают за честь самые виртуозные и звездные музыканты в большинстве стран планеты. За границей ей устраивают авторские концерты, в честь нее проводят именные фестивали. Зарубежная молодежь мечтает попасть на ее мастер-классы, а организаторы самых престижных конкурсов любезного просят ее возглавить жюри самых авторитетных конкурсов. И все это…зарубежом. В Азербайджане, похоже, такой высокий уровень музыкальной культуры не нужен. Ее музыку не просто не играют. Ее изощренно замалчивают… нам же, нашей репутации во вред.

Как сегодня тут не вспомнить, что за 25 летработы в прессе независимого Азербайджана, завоевывающего все больший международный авторитет на мировом пространстве, страна, где, как при мне сказал великий Мстислав.Ростропович, с музыкой вроде бы все в порядке, произведения Франгиз Ализаде, кроме богатейшей по музыкальному воплощению глобальной идеи оперы «Интизар», я слышала лишь четыре раза (при том три – в исполнении гастролеров – Сингапурского квартета «Танг» швейцарского ансамбля «Амалтея» и французского «Утопик» в скромном зале Кирха». Единственный раз в исполнении Государственного симфолнического оркестра ее сказочное полотно «Нагыллар» прозвучало в программ памяти дирижера Клаудио Аббадо вместе с опусами других авторов.явно потому, что это кому-то нужно…

Впрочем, Бог, как говорится, все видит.

За те 10 лет, что Франгиз Ализаде с честью носит почетное звание «Артист Мира Юнеско и активно исполняются ставшие классикой и все новые ее произведения нашей звезды звучат на континентах, украшая репертуар выдающихся коллективов,исполнителей мира, что увлеченно возглавляет Союз композиторов, выступает художественным руководителем престижнейшего Мугамного форума и ставшего предметом национальной гордости фестиваля «Шелковый путь» в Шеки Азербайджана фестивали, о ней в республике не сняли достойный такой личности кинофильм даже к такой круглой дате, как отмечаемый в мае юбилей композитора.

Да будет благословенна память нашего земляка M.Ростроповича, не случайно сказавшего «Берегите Франгиз Ализаде!». И добавившего, что самый знаменитый в мире бакинец отнюдь не он, а наша гордость Франгиз ханум, теперь еще создавшая уникальный, божественный мусульманский Passion. Спасибо вам,Франгиз ханым!

Да уж, Бог, как говорится, все видит. Вот и дни, когда по инициативе Правительства Азербайджана в штаб-квартире ЮНЕСКО готовились отметить такую скорбную дату, как 600 лет со дня трагической гибели азербайджанского поэта Насими, художественную программу составили как раз из сочинений Франгиз Ализаде и никого другого.

Торжество украсили написанное в 1993 году для легендарного квартета "Кronos" "Мугам саягы" и "Дервиш". написанный длятрансконтинентального проекта "Silk road" выдающегося виолончелиста Йо-Йо-Ма и в рамках данного проекта десятки раз прозвучал во многих странах от США до Японии и Китая, а ныне - в исполнении немецкого квартета "Armida" на YouTube. Вылетевшие в Париж музыканты, певцы, инструменталисты и артисты балета приняяли участие в номерах и композициях исключительно на музыку. Франгиз Ализаде выехавшей из Баку вместе с членами азербайджанской делегации для участия в художественной программе в память Насими.

В эти дни в азербайджанской столице активно реализуется и принятая Министерством культуры и туризма республики программа проведения юбилейных торжеств в честь прославленного композитора, народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов, профессора, члена-корреспондента НАНА, артиста мира ЮНЕСКО Франгиз Ализаде. Франгиз Ализаде.

В рамках юбилейных мероприятий с большим успехом в Государственном театре оперы и балета прошло представление уникальной, объединившей традиции и авангард оперы Франгиз Ализаде «Интизар» («Карабахнаме»), а в ближайшую пятницу в Азгосфилармонии в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова прозвучит судьбоносное произведение грандиозного величественного жанра «Пассион Насими», с рассказа о которой начинаются эти заметки и которое Франгиз Ализаде в год своего юбилея подарила миру. На века.

Спасибо вам, Франгиз ханум! Успехов вам, здоровья и новых творческих успехов от всех нас - ваших соотечественников и почитателей.

Галина МИКЕЛАДЗЕ