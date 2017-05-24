В Баку прошел концерт, посвященный 75-летию легендарного Муслима Магомаева – ФОТО

Главное управление культуры и туризма города Баку организовало концерт, посвященный 75-летнему юбилею легендарного певца Муслима Магомаева.

Концерт с большим успехом прошел в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева – главной целью мероприятия было почтение памяти легендарного артиста и пропаганда его творчества среди молодого поколения.

На концерте с песнями М.Магомаева выступили учащиеся и педагогический коллектив 26-й музыкальной школы, носящей имя великого артиста, был показан видеосюжет о его жизни и творческой деятельности.

В мероприятии приняли участие глава Управления культуры и туризма города Баку Вугар Зейналов, заведующий отделом Министерства культуры и туризма Яшар Алиев, директора музыкальных школ Баку и многочисленные поклонники Муслима Магомаева.

17 августа М.Магомаеву исполнилось бы 75 лет – легендарного артиста не стало 25 октября 2008 года.

Ф.В, Г.Р.