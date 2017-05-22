На днях в одном из столичных андеграундных кафе прошло первое публичное чтение романа «MediaMən» бывшего теле-радио ведущего Джавида Османова. Автор прочитал несколько глав своей книги под бурные аплодисменты собравшихся на вечер ценителей его творчества.

«Мне кажется, что услышать роман из уст самого автора – это великолепно. Лично я получил колоссальное удовольствие», - отметил Джавид Османов.

Но не только овациями запомнился тот вечер. Художник Надир Шах подарил Джавиду Османову его же портрет.

Напомним, что Джавид Османов 4 мая сделал презентацию своего романа. На презентации автор вышел к публике в банном халате с трубкой в зубах, бокалом вина в руке и в окружении двух красавиц. «Это всего лишь пародия, как и вся наша жизнь пародия на то, что нам пропагандируют на страницах глянцевых журналов и ярких телевизионных шоу», - отметил автор романа «MediaMən».

С.К.