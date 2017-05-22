USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
Культура

Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО 22.05.2017 16:44

Сольным концертом популярного турецкого исполнителя Бурака Кута завершилась в воскресенье серия мероприятий по демонстрации традиций и культурного наследия стран-участниц IV Игр исламской солидарности.

В период с 13 до 22 мая в различных частях центральной части Баку прошли концерты, танцы и шествия, в которых приняли участие представители Ирана, Индонезии, Малайзии, Египта и Турции.

Так, 13 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Ирана. Мероприятия продолжились 14 мая на улице Низами. В тот же день в сквере имени Сабира был проведен День культуры Индонезии и Малайзии, 19 мая – День культуры Египта, а 20-21 мая – Дни культуры Турции.

Организатором выступило Национальное бюро по пропаганде туризма в рамках IV Игр исламской солидарности. Все мероприятия были проведены совместно с дипломатическими представительствами указанных стран.

11 мая Бюро организовало концерт, посвященный открытию Деревни атлетов. 15 мая была подготовлена специальная программа для «звездных послов» Исламиады, а 17 и 19 мая также были проведены концерты для спортсменов.

Кроме того 13–14 мая в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев была организована красочная церемония встречи иностранных туристов и участников Исламиады.

Елена Остапенко, Э.Т.

105количество просмотров
Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО
Матрешки с бакинским характером: новый символ города, созданный Сабиной Сафаровой – ФОТО
В День Республики на сцене Русского драмтеатра будет представлен спектакль по роману «Али и Нино» - ВИДЕО

28 Мая, в День Республики, на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан спектакль «Али и Нино» по знаменитому на весь мир роману Курбана Саида
Мехрибан Алиева приняла участие в вечере памяти народного писателя Магсуда Ибрагимбекова - ФОТО
Художница Ульвия Мусаева: «Какие только не вешали на меня ярлыки – называли и ведьмой, и экстрасенсом!» - ФОТО
Работы азербайджанской художницы покорили парижскую аудиторию – ФОТО

Недавно в Париже состоялась выставка азербайджанской художницы Марьям Алекперли
Директор Азербайджанского музея ковра: Музей - не просто сокровищница, это образовательный центр
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТО«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»В Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОМерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТОВице-премьер Туркменистана совершил самоубийство«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОИтальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизньО закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая16:52 У прокурора Баку появился помощник по работе со СМИ16:44 Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО16:36 Китайская авиакомпания извинилась за искаженную информацию о Нагорном Карабахе16:28 В Анкаре начался суд над организаторами путча: на скамье подсудимых 26 генералов - ФОТО16:20 Университет UFAZ объявляет прием студентов16:04 Самед Сеидов: «Мы сторонники организации платформы мира между Азербайджаном и Арменией в Европарламенте»15:51 Игроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции - ВИДЕО15:48 Народная артистка Кенуль Хасиева: «После публикаций в СМИ о том, что я больна раком кожи, маме стало плохо…» - ФОТО15:40 5-кратный победитель Исламиады Руслан Лунев стал 11-м на Кубке мира15:32 Россия в рамках ОДКБ планирует поставки новых вооружений Армении15:30 Воспитанник «Фенербахче» переходит в «Габалу»15:24 Все водители автобусов, обслуживающих завершение Исламиады, прошли медосмотр – ФОТО15:16 Сын Мадонны провел неделю на сборах в академии европейского клуба - ФОТО15:08 Глава комитета Европарламента: Азербайджан – ценный партнер для Европы15:00 Мурад Дадашов о Гусейне Дарья, проекте стоимостью в полмиллиона манатов и о некоторых секретах нового сезона Maşın şou – ФОТО