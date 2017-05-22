Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО

Сольным концертом популярного турецкого исполнителя Бурака Кута завершилась в воскресенье серия мероприятий по демонстрации традиций и культурного наследия стран-участниц IV Игр исламской солидарности.

В период с 13 до 22 мая в различных частях центральной части Баку прошли концерты, танцы и шествия, в которых приняли участие представители Ирана, Индонезии, Малайзии, Египта и Турции.

Так, 13 мая в сквере имени Сабира был проведен День культуры Ирана. Мероприятия продолжились 14 мая на улице Низами. В тот же день в сквере имени Сабира был проведен День культуры Индонезии и Малайзии, 19 мая – День культуры Египта, а 20-21 мая – Дни культуры Турции.

Организатором выступило Национальное бюро по пропаганде туризма в рамках IV Игр исламской солидарности. Все мероприятия были проведены совместно с дипломатическими представительствами указанных стран.

11 мая Бюро организовало концерт, посвященный открытию Деревни атлетов. 15 мая была подготовлена специальная программа для «звездных послов» Исламиады, а 17 и 19 мая также были проведены концерты для спортсменов.

Кроме того 13–14 мая в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев была организована красочная церемония встречи иностранных туристов и участников Исламиады.

Елена Остапенко, Э.Т.