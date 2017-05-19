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Культура

Матрешки с бакинским характером: новый символ города, созданный Сабиной Сафаровой – ФОТО 19.05.2017 19:19

Недавно в столичной галерее «1969» открылась выставка Сабины Сафаровой, с творчеством которой мы уже знакомили наших читателей.

Художница выбрала для выставки название «Maktub» - распространенное в арабских странах фаталистическое понятие, что в переводе означает «так предначертано Аллахом». И это неспроста, учитывая, что Сабина всегда верила в судьбу. Поменяв множество сфер деятельности, несколько лет назад она внезапно увлеклась живописью, и, по мнению самой художницы, безудержная страсть к написанию картин, которая не покидает ее до сих пор, являлась неким предопределением свыше.

Пропитанные солнечным светом, положительной энергетикой и умиротворением, работы этой молодой перспективной художницы очаровали бакинского зрителя, который взглянул на мир через призму ее восприятия. Помимо картин, написанных за последние годы, она также представила публике новую серию так называемых «Милли-Матрешек», о которых нам хотелось бы рассказать подробнее.

Любящая путешествовать и привозящая из каждого уголка мира памятные сувениры, девушка обратила внимание, что в каждой стране существует свой символ, вымышленный персонаж, выступающий в роли маленького представителя всей нации. Однако именно матрешек, которые, казалось бы, позиционируются в качестве «русских куколок», можно на удивление встретить в сувенирных лавках по всему миру и на них всегда имеется повышенный спрос.

Задумавшись об этой особенности, художница задалась вопросом – а почему бы Азербайджану не создать аналогичную матрешку, нарядив ее в национальный костюм и наделив атрибутами, олицетворяющими нашу культуру, обычаи и колорит? Так родились Милли-Матрешки в исполнении Сабины Сафаровой.

«Работая над образами, в первую очередь, мне захотелось создать типичных представителей определенных слоев азербайджанского общества. Например, «Кишиляр» - это харизматичные бакинцы, которые любят проводить время за игрой в нарды, лениво почитывать газеты или наслаждаться ароматным чаем из армуды-стакана за разговорами о политике и происшествиях в городе, одновременно пыхтя папиросой.

Или кокетливые чернобровые «Гялинляр», которые готовятся к своей будущей роли хранительницы семейного очага, предлагая гостям наши национальные блюда и давая понять, что непременно справятся с возлагаемой на них ответственностью создать в доме уют», - рассказывает Сабина.

Также на выставке представлены картины «Бабалар» и «Няняляр» - матрешки-дедули и бабули с нашими национальными музыкальными инструментами в руках. Олицетворяющие тему мугама, они создавали ощущение, что в следующую минуту мы услышим звучание тара и кяманчи.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Милли-Матрешки стали новым символом нашего города и приобретались туристами в качестве сувениров. Ведь Азербайджан обладает довольно богатой культурой и стоит делиться местным колоритом с гостями нашего города», - считает С.Сафарова.

Отметим, что сегодня выставка также открыта для посещения, и публикуем остальные работы художницы, представленные в галерее.

Лейла Мамедова

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