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Культура

В День Республики на сцене Русского драмтеатра будет представлен спектакль по роману «Али и Нино» - ВИДЕО 19.05.2017 13:45

28 Мая, в День Республики, на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показан спектакль «Али и Нино» по знаменитому на весь мир роману Курбана Саида.

Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, художник-постановщик – Мустафа Мустафаев.

Роль Али в спектакле исполняет Мурад Мамедов, а в роль грузинской княжны Нино – Хаджар Агаева.

В роли отца Нино, князя Кипиани, выступит Ягуб Зейналов, в роли потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отец Али) – Максуд Мамедов. В постановке также заняты  народный артист Юрий Балиев (князь Дидиани), заслуженные артисты Фирдовси Атакишиев (брат Сафар хана - Асад-ас-Салтане Ширваншир), Эльмира Асланова (княгиня Орбелиани), Елена Спицына (княгиня Кипиани, мать Нино), актеры Ибрагим Чингиз (Ильяс бек, друг Али), Рустам Керимов (Мухаммед Гейдар, друг Али), Заур Терегулов (Сеид Мустафа, друг Али), Ярослав Трифонов (Гочу, родственник Али) и многие другие артисты театра.

Предлагаем вниманию читателей видеофрагменты из спектакля

Отметим, что билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

Г.М.

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