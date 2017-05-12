Художница Ульвия Мусаева: «Какие только не вешали на меня ярлыки – называли и ведьмой, и экстрасенсом!» - ФОТО

Как бы вы отреагировали, если бы кто-то уверил вас, что рисует картины, после которых жизнь может кардинальным образом преобразиться – надоевшая работа, затянувшая подобно болоту, сменится новыми перспективами, любимый человек, наконец, решится сделать предложение руки и сердца, бездетные получат возможность стать родителями, а болеющие – исцелиться?

Очередной способ обманом заработать деньги, играя на чувствах людей, подумает большинство. И, возможно, эта мысль покажется довольно логичной, если не видеть более сотни отзывов от покупателей, которые заказали картину у Ульвии Мусаевой.

Недавно мы побывали в мастерской этой необычной художницы и услышали ее мистическую историю, которую представляем ниже. А принимать ли со скептицизмом или с доверием ее исповедь – личный выбор каждого человека.

Найти свой путь через мучения, болезни и бессонные ночи

Несколько лет назад в моей жизни настал переломный момент. Без каких-либо предпосылок я начала болеть – у меня повышалось давление, закатывались глаза, а тело скручивали судороги. Вдруг в одну из ночей мне приснился довольно странный сон, будто я переместилась в средние века и стою посреди темницы с переломанными руками, облаченная в длинные одеяния. Окуная пальцы в собственную кровь, я рисую на стене цветы, и они оживают.

Ощущения во сне были настолько реальными, что я испытала настоящий шок, после чего не могла заснуть на протяжении десяти дней. Не помогало никакое снотворное, все думали, что я потихоньку схожу с ума, и дошло до того, что, напуганная происходящими событиями, я стала составлять завещание. Увидев меня в зомбированном состоянии, одна моя знакомая посоветовала прислушаться к своему сну, взять холст и начать рисовать.

Муж купил все необходимое и оставил меня на ночь одну, чтобы дать возможность в себе разобраться. Включив этническую музыку, я стала пробовать рисовать кисточками на холсте, как обычно делают художники, но у меня не получалось. После нескольких попыток я сломала кисточки и в порыве гнева начала стирать руками все, что намалевала. В этот момент произошел странный контакт между моими пальцами, красками и холстом. Было ощущение, что меня «выключили», я попала в некий транс, оказалась между двумя мирами…

Вдруг я начала очень быстро рисовать пальцами. И удивительней всего, что картины в ту ночь рождались по наитию – я не задумывала определенных сюжетов, я видела контуры на холсте и просто обводила их. Будто ангелы обнаружили путь, через который можно передавать информацию, и буквально закидывают меня ею, а я просто хватаю и выплескиваю на холст.

А потом… холсты заканчиваются, потому что их было всего четыре. Тут я прихожу в себя, изумленно осматриваю результаты своих трудов, не веря, что эти картины были созданы мною, и иду мыть руки. И вдруг, увидев свое отражение в зеркале, я ужаснулась – платье, лицо, волосы, ноги и даже зубы были перепачканы в краске! Я захожу в ванную и на протяжении целого часа смываю с себя с помощью растворителя следы этой бессонной ночи. После чего засыпаю впервые за десять дней.

Мистика или самовнушение: о картинах, которые помогают изменить жизнь

Когда наутро муж увидел мои работы, он сказал, что нужно проводить выставку. Я подготовилась к ней буквально за два месяца, а потом представила зрителям свои творения. Однако многие не поверили, что они нарисованы пальцами, и я решила им доказать. Прямо на выставке у меня состоялся первый перформанс – помню, как создавала картины своими руками и слышала за спиной восторженные возгласы.

С тех пор прошло, наверное, года два, когда я получила свой первый отзыв. Одна из заказчиц ошеломила меня, что после моей картины ее жизнь изменилась в лучшую сторону. Я тогда не придала значения ее словам. Потом поступил второй отзыв. Третий. И когда я потеряла счет, то, естественно, призадумалась – возможно, это не совпадение, а нечто гораздо большее.

Какие только не вешали на меня ярлыки – называли и ведьмой, и экстрасенсом! В итоге мне стало интересно, что же со мной происходит, и я обратилась к специалистам по энерготерапии. Они объяснили, что во время работы я вхожу в некий тонкий мир, откуда черпаю положительную энергетику и вписываю ее в картины. Это нельзя назвать магией, просто, когда я рисую для определенного человека, то молюсь за него и прошу высшие силы помочь ему. Также со временем я пришла к выводу, что, наверное, моя миссия заключается не в том, чтобы дать человеку желаемое, а в том, чтобы помочь ему обрести то, в чем он нуждается на самом деле.

Чаще всего ко мне обращаются с желанием завести семью. Таким девушкам я обычно советую вначале найти себя и только потом искать вторую половину, потому что личность всегда тянется к личности. Большинство девушек после общения со мной пересматривают свои взгляды на жизнь и отказываются от стремления слепо выйти замуж – тогда я рисую для них картину, которая помогает им в первую очередь обрести внутренний стержень.

Есть еще один момент. Если человек приходит ко мне с плохими мыслями – увести чужого мужа или заработать деньги грязным способом, у него ничего не выйдет. Наоборот – все в его жизни начнет ломаться, и такие случаи были. Например, однажды ко мне обратилась девушка, которая попросила нарисовать картину «на любовь». А потом она звонит мне в слезах и говорит, что от нее ушел молодой человек. Я удивленно спрашиваю, куда ушел? А она отвечает: вернулся к жене. То есть, картина на самом деле подействовала, расставила все по своим местам, только не так, как того хотела заказчица.

Также был один интересный случай. Пришла ко мне пара, у которой никак не получалось завести детей. Я нарисовала для них картину, сказав, что не даю никаких гарантий, но буду искренне за них молиться. И спустя два месяца девушка пишет мне, что они разводятся. Конечно, я расстроилась такому развитию событий, но тут она добавляет, что скоро выходит замуж за другого мужчину – своего друга детства. Оказывается, в их отношениях с мужем было не все гладко, и, возможно, из-за этого Бог не давал им детей. А теперь, вступая в брак с нужным человеком, девушка, вероятно, в скором времени станет счастливой мамой.

И еще, из ряда фантастического – в моей практике был даже случай исцеления от рака. У женщины была злокачественная опухоль, и врачи говорили, что необходимо вырезать грудь. Она заказала у меня картину, при этом продолжая проходить курс химиотерапии и принимать лекарства. Когда мне сообщили, что болезнь отступила, у меня была истерика, я плакала от счастья и благодарила Всевышнего.

Главное в жизни каждого человека – выполнить свою миссию

По моим наблюдениям картины начинают действовать совершенно в разные сроки. Бывает – в течение первой недели, когда еще не завершен процесс написания, бывает – в течение месяца, полугода или же самое позднее через год.

Конечно, есть люди, которые скептически относятся к моим словам, считают, что изменения, произошедшие в жизни заказчика, вызваны не самой картиной, а внушением, потому что с помощью веры человек мысленно может притянуть в свою жизнь определенные события. Таким людям я обычно дарю свои работы, после чего они приходят ко мне и удивленно говорят: «Картина подействовала!» Встречаются и другие, которые сразу называют меня обманщицей, пишут злобные комментарии и стараются больнее укусить. С ними я предпочитаю не контактировать вообще.

Моя основная цель – помочь человеку осознать свою миссию. Знаете, во всем постсоветском пространстве люди привыкли слушать социум, выбирать профессии, которые считаются престижными, а не к которым тянутся душой. Например, у человека есть предпосылки стать прекрасным портным, обувщиком, пекарем, но родители заставляют его податься в медицину или в международные отношения. Да, он будет зарабатывать что-то, но проживет чужую жизнь и не будет счастлив. Поэтому я всегда говорю: не нужно поддаваться влиянию окружающих – идите навстречу своей мечте.

Думала ли я о том, чтобы нарисовать картину для себя? Нет, потому что мои картины помогают определиться с жизненным путем, а я ведь с ним уже определилась. Даже не имея квартиры и будучи бомжом, скитающимся по улицам, я была бы все равно счастлива, потому что Бог дал мне возможность выполнять свою миссию. И если я вдруг захочу что-либо поменять, он может обидеться и даже разгневаться.

Почему художница решила увлечься пением

С того момента, как я увидела сон, перевернувший мою жизнь на 180 градусов, со мной стали происходить еще более удивительные события. Допустим, поступает ко мне сверху информация, что скоро у меня будет выставка в Италии. Загораясь этой идеей, я начинаю искать мосты, которые помогли бы реализовать услышанное, стучусь в различные двери, но они оказываются закрыты. Потом я сдаюсь и опускаю руки – именно тогда нужные люди сами меня находят и делают предложение. Так, например, 26 мая у меня состоится следующая выставка в Москве.

Год назад ко мне поступила информация, что я буду петь. Очень удивившись подобным мыслям, я подумала о том, что не имею вокальных данных, но голос свыше продолжал настойчиво звучать. И тогда я начала искать преподавателей, но каждый, к кому я обращалась, отказывал мне в силу своей занятости. Через определенное время я случайно натыкаюсь на объявление в Фейсбуке от девушки по имени Айтен Заманлы: «Набираю учеников по вокалу и фортепиано». Внутри меня переключается какой-то рычажок, и я договариваюсь с ней о встрече.

Первым делом девушка спросила, зачем мне это, ведь я уже состоявшаяся личность и все знают меня как художника. Я объяснила ей ситуацию, и она обещала помочь мне. А буквально через пару уроков Айтен призналась, что мое появление в ее жизни спровоцировало некий всплеск – оказывается, окунувшись в преподавание, она совершенно забыла, что когда-то была композитором, однако теперь приложит все силы, чтобы наверстать упущенное, начнет заново писать музыку и слова. Услышав это, я даже не удивилась, напротив, осознала, почему Бог меня свел именно с этим преподавателем по вокалу.

Все произошло очень быстро, с января я начала обучаться пению и к марту уже была готова. Вдруг неожиданно мне поступило предложение выступить с перформансом в Габале на концерте довольно известной турецкой группы «Anadolu ateşi». И я решила, что это выступление будет отличаться от моих предыдущих перформансов, когда я просто рисовала пальцами перед аудиторией – на этот раз я сопровожу процесс пением.

Конечно же, я очень волновалась, но мой дебют прошел достаточно хорошо. Это были непередаваемые эмоции, и я рада, что в моей жизни есть место таким чудесам.

Лейла Мамедова

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