Азербайджанский музей ковра в этом году отмечает 50-летие. Это первый в мире музей, который специализируется в области собирания, хранения и изучения ковров.

О полувековом пути, пройденном этим уникальным учреждением культуры, его деятельности, проектах, направленных на сохранение и популяризацию азербайджанского ковра, рассказала в интервью АЗЕРТАДЖ директор музея Ширин Меликова.

-Сначала, пожалуйста, немного об истории музея.

-Наш музей был основан в 1967 году по инициативе выдающегося азербайджанского ученого, основателя науки о ковроделии, народного художника Лятифа Керимова. Первая экспозиция музея была открыта в 1972 году в здании Джума-мечети XIX века в исторической части Баку - древней крепости Ичеришехер. В Азербайджане с его древними традициями ковроткачества такой музей просто обязан был появиться! Искусство создания этих роскошных драгоценных ковров на протяжении многих веков передавалось из поколения в поколение. Наши ковры известны и ценятся во всем мире. Коллекция собиралась очень скрупулезно: ведущие ученые страны ездили в экспедиции по разным регионам Азербайджана, музей вел работу и с жителями республики. Правительство выделило безлимитный бюджет на приобретение экспонатов для пополнения коллекции. Таким образом, в 1970-80-х годах была собрана основная ее часть.

Сейчас в музее хранится более 10 тысяч экспонатов в семи коллекциях. Это не только ковры и ковровые изделия, хотя, конечно, они составляют основу собрания, но и ювелирные изделия, ткани, вышивка, национальный костюм, изделия из металла.

В начале 1990-х годов Музей переехал в Музейный центр (бывший музей Ленина), где располагался в тринадцати залах анфилады. А в 2007 году Президент Ильхам Алиев подписал указ о строительстве отдельного здания для Музея ковра. Проект выполнил австрийский архитектор Франц Янс. Открытие нового здания состоялось 16 августа 2014 года. Таким образом, у нас впервые появилась возможность представить большую часть коллекции. Постоянная экспозиция занимает три этажа пятиэтажного здания, в ней показаны наиболее ценные экспонаты. К числу самых редких сокровищ относится ковер XVII века «Аждахалы» («Драконовый»), завещанный музею членом Чикагского общества восточного ковра и текстиля (США) Гровером Шильцем и переданный его супругой Беверли Шильц в 2013 году. В целом же у нас собрана и экспонируется самая полная в мире коллекция азербайджанского ковра, представляющая все ковроткацкие регионы и большинство композиций, характерных для каждого из четырех типов ковроткачества - губа-ширванские, гянджа-газахские, карабахские, тебризские.

-Новое здание Азербайджанского музея ковра имеет оригинальную архитектуру и считается одним из самых красивых в Баку. Применяются ли здесь технологические новшества, позволяющие превратить знакомство с экспозицией из скучной прогулки по залам в увлекательное путешествие по миру ковров?

-Здание действительно авангардное. Оно имеет форму разворачивающегося ковра. И экспозиция устроена таким образом, что перед зрителем постепенно разворачиваются поражающие красотой ковры, увлекая все дальше в это чарующее пространство, где игра света и тени рождает ассоциации, провоцирует на неожиданные открытия, помогает разглядеть хитросплетения узоров. И тогда этот сказочный мир, населенный фантастическими животными, райскими птицами, архаическими символами, оживает и с поверхности ковра переходит на окружность стены или потолка. Создается впечатление, что ты находишься внутри волшебного огромного ковра, который переносит тебя в другое измерение и раскрывает все загадки этого искусства, вобравшего в себя своеобразие духовного мира народа, многих его поколений. Но это общая картина, а ведь каждый ковер - отдельная история, характер, настроение, энергетика, душа того, кто его ткал.

Экспозиция имеет свою концепцию. Она построена так, чтобы получился рассказ обо всех этапах развития ковроткачества, начиная с простейших технологий. Сначала идут четены, хасиры, далее все виды безворсовых ковров, а квинтэссенция - ворсовые ковры, представляющие все типы ковроткачества. Экспозиция, развернутая во всю длину здания, дает возможность наглядно увидеть каждый этап развития ковроткачества, проследить, как развивалось мастерство построения композиций, как обогащались орнаментальные мотивы, усложнялась колористическая гамма. Анимационные ролики, сопровождающие показ каждого вида безворсовых ковров, дают возможность ознакомиться с различными техниками переплетений.

В музее широко используются мультимедийные технологии. К примеру, один из мультимедийных контентов рассказывает об азербайджанских коврах в коллекциях музеев мира. В другом можно увидеть азербайджанские ковры в картинах европейских художников. Еще один повествует об истории орнаментов, которые мы видим на коврах. И, конечно, у нас в формате мультимедиа собран большой материал по классификации азербайджанского ковра. Речь идет о классификации, которая уже стала классической. Впервые она была предложена Лятифом Керимовым и предполагает четыре типа ковроткачества - губа-ширванский, гянджа-газахский, карабахский и тебризский, эта классификация основана на художественных и технических свойствах ковров, сотканных в крупных ковроткацких регионах Азербайджана.

-Продолжает ли сейчас пополняться коллекция музея, и на какой основе это происходит?

-Это происходит по-разному. Существует очень хорошая традиция - передавать музею в дар ценные экспонаты. У нас и сейчас есть такие случаи. Но в основном это, конечно, приобретения. За этот год у нас было достаточно много поступлений, и мы сейчас их готовим к показу. Это и ковры - мы приобрели несколько очень интересных ковров XIX века, и предметы национального костюма, и ювелирные изделия, и вышивка. Приобретения делаются не стихийно. По каждой из семи коллекций разработана концепция, на основе которой осуществляются отбор и закупка экспонатов. Но, конечно, в фокусе нашего основного внимания - ковры и ковровые изделия. Думаю, в этом году мы представим и очень редкие поступления.

-Где вы приобретаете эти экспонаты?

-В основном, безусловно, в частных коллекциях. Мы очень плотно работаем с населением. Нам приносят ковры и другие предметы прикладного искусства. Действующая в музее экспертная комиссия оценивает и принимает решение - имеет ли тот или иной экспонат музейное значение и насколько он ценен и нужен нашему музею, действительно ли важен для обогащения коллекции.

В то же время мы начинаем работать и с крупными аукционными домами, потому что сейчас один из приоритетов нашей работы - возвращение исторических артефактов на родину. В этом направлении мы тоже проявляем большую активность.

-Наблюдая за работой вашего музея, можно заметить, что она выходит за рамки чисто музейной деятельности. Вы проводите семейные дни, просветительские мероприятия. Это тоже способ привлечения посетителей?

-Сейчас такая тенденция существует во всем мире. Ведь музей - это не только огромное хранилище, храм искусства, сокровищница, в которой собираются и демонстрируются артефакты. Это еще и большие образовательные центры. И наш музей становится таким центром. Тематический охват программ очень широк, они рассчитаны на различные возрастные группы, включая детей. Мы проводим очень интересные лекции, к которым привлекаются ученые - историки, этнографы, искусствоведы. Большую аудиторию собирает проект «История одного экспоната», когда мы представляем интересный экспонат и даем о нем детальную информацию, проводим вокруг этого дискуссии, встречи со специалистами. Это служит одновременно и своего рода толчком к исследованию нашей коллекции. Кстати, мы привлекаем ведущих специалистов, уже готовятся к изданию и выходят в печать исследовательские статьи, основанные на изучении экспонатов музея.

У нас создана возможность учить различным технологиям ковроткачества. Недавно был такой случай: в музей зашел турист из Санкт-Петербурга - просто посмотреть экспозицию. Он был впечатлен коврами, и ему захотелось научиться ткать. Вернувшись сюда через полгода, он прошел курс, соткал небольшой фрагмент ворсового ковра с орнаментом «бута» и сказал, что обязательно вернется летом, чтобы обучиться еще и техникам безворосового ткачества.

Функционирует здесь и детский музей, где работают узкопрофильные профессиональные специалисты, которые обучают рисунку, техникам вышивки, ковроткачества. Все образовательные программы базируются на исследовании коллекции музея ковра. То есть на примере экспонатов музея, учитывая специфику каждого вида прикладного искусства, детям в игровой форме рассказывается об истории орнамента, различных видах и техниках традиционных ремесел, проводятся мастер-классы, конкурсы, театральные постановки и т.д.

-Недавно вышло специальное распоряжение главы государства о развитии ковроткачества, которое предусматривает в том числе и открытие малых предприятий в регионах страны. Поскольку, как справедливо замечено, ковер, конечно, предмет искусства, но в то же время - экспортная продукция, приносящая валютные доходы в бюджет. Планирует ли как-то участвовать в поддержке этого дела и ваш музей?

-Мы уже начали. У нас есть проект «Сохраняем и пропагандируем искусство ковроткачества». В его рамках организуются выездные экспедиции наших сотрудников, которые проводят теоретические лекции и практические занятия для молодого поколения с целью привлечь молодежь к старинным традициям. Они рассказывают об истории ковроткачества, обо всех группах и типах ковров. Художники показывают, как создается эскиз, профессиональные ткачи - различные технологии ткачества. Каждый, кто пройдет эти курсы, получит соответствующие сертификаты. Первая экспедиция была в Гянджу, один из центров ковроткачества. Следующим у нас планируется - в Шамкир. Сейчас мы ведем переговоры о подобной экспедиции в Борчалы - регион в Грузии с компактным проживанием азербайджанцев. Там тоже сильны традиции ковроткачества.

-Читала, что у вас в планах организация выставки в России.

-Планы, конечно, есть, но пока сказать что-либо конкретное трудно. В нашем музее была организована очень хорошая выставка произведений из коллекции Российского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Они впервые привезли сюда уникальный ковер Лятифа Керимова «Фирдоуси», который хранится в Москве. Это работа 1936 года, созданная к 1000-летию со дня рождения величайшего поэта Востока. К тому же это первый портретный ковер, созданный Керимовым. Мы хотели бы провести ответную выставку, тем более что у нас уже завязались контакты. Надеемся, что сможем уже в 2018-м или 2019 году организовать большую выставку в Москве.

Из планируемых в юбилейный год выставок за рубежом могу отметить экспозицию в Белграде. Она откроется 1 июня. В октябре прошлого года у нас прошла выставка «Пиротские килимы» из коллекции Белградского этнографического музея, которая вызвала большой интерес. В ответ мы везем около пятидесяти экспонатов - ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, изделия из металла, костюм, вышивки и фотоматериалы.

-Осенью этого года в Баку пройдет международный симпозиум по азербайджанскому ковру, уже зарекомендовавший себя как важное событие в плане исследования и популяризации национального коврового искусства. Могли бы вы рассказать коротко и об этом?

-Наш музей со дня основания является в то же время и научно-исследовательским центром. Под эгидой ЮНЕСКО Музей в 1983 году провел в республике первый Международный симпозиум по азербайджанскому ковру, собравший известных в мире специалистов в области прикладного искусства и ремесел. Следующие симпозиумы были в 1988 и 2003 годах. Четвертый симпозиум состоялся в 2007 году в Париже, когда в штаб-квартире ЮНЕСКО отмечалось 100-летие со дня рождения Лятифа Керимова. Затем была десятилетняя пауза, и сейчас, в наш юбилейный год, мы готовимся провести в октябре пятый симпозиум по азербайджанскому ковру. У нас много планов. Надеемся, что это событие, в котором примут участие многие ведущие эксперты в области азербайджанского ковра, получит международный резонанс.

Симпозиум будет состоять из двух частей - академической, в которой будут представлены результаты исследований в области ковра за минувшие десять лет, и выставочной. В частности, в Национальном музее искусств откроется выставка вышивок из коллекции Национального музея искусств и британского Музея Виктории и Альберта. Кроме того, в рамках подготовки к симпозиуму мы начали очень интересный проект совместно с Академией художеств Азербайджана и Университетом декоративно-прикладного искусства Вены. У него символическое название - «Кроссинг» («Пересечение»). Пятеро наших и пятеро австрийских студентов будут вместе создавать работы на тему азербайджанского ковра. Мы уже собрали группы и там, и здесь. Планируется, что в мае азербайджанские студенты поедут в Вену, а в июне в Баку приедет австрийская группа. Участникам дается абсолютная творческая свобода. Они могут создавать и инсталляции, и мультимедийные проекты. По окончании работы будут выставлены в нашем музее. Проект абсолютно созвучен с предстоящим симпозиумом, тема которого заявлена как «Традиции и инновации». Мы хотим привлечь молодежь в этот сектор, чтобы они продолжали традиции, но и обязательно привносили что-то свое, новое. В то же время это будет пробуждать интерес к нашему ковру и у иностранных студентов, возможно, что в дальнейшем каким-то образом повлияет и на их творчество. Так что это прекрасные точки пересечения.

На самом деле в этом году у нас планируется целых два симпозиума. В мае мы готовимся провести вместе с турецким Институтом Юнуса Эмре второй симпозиум «Орнаменты тюркского мира». Ожидается участие экспертов по ковру из Турции, Средней Азии, Ирана, России, Украины, Молдовы, Сербии, Италии, США.

-Новшество в деятельности Азербайджанского музея ковра - собственный реставрационный центр. Насколько известно, раньше его не было. Каковы перспективы в этом плане?

-В новом здании музея есть все возможности для того, чтобы у нас функционировал свой реставрационный центр. Мы сейчас работаем в этом направлении: решаем задачи приобретения оборудования и подготовки собственных специалистов. В ноябре прошлого года при поддержки ЮНЕСКО у нас прошли тренинги в рамках проекта музея ковра «Культурное богатство Азербайджана», которые вели специалисты по текстилю, реставраторы-консерваторы из России и Германии. Мы очень надеемся, что сможем подготовить национальные кадры, чтобы уже своими силами поддерживать коллекцию. Ведь одна из основных задач музея - правильное хранение памятника, позволяющее продлить его жизнь и передать в наилучшем состоянии в руки грядущих поколений.

Сейчас произведения из нашей коллекции восстанавливаются в основном в Центре научной реставрации музейных ценностей и реликвий Азербайджана. Это база, где готовятся кадры и реставрируются произведения искусства по всей стране. Но охватить все очень сложно. Поэтому должны развиваться реставрационные центры и в самих музеях.

Мы также сотрудничаем с Московским Государственным научно-исследовательским институтом реставрации. К примеру, к нам приезжала специалист-миколог, которая осмотрела фонды, дала рекомендации по температурно-влажностному режиму. Это очень важно, потому что у нас новое здание и в нем своя специфика хранения. Специалисты ГосНИИР проводили здесь очень полезные тренинги для сотрудников не только нашего, но и других музеев Азербайджана. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество, в частности - направить в Москву одного из наших специалистов для совершенствования знаний и навыков.

-Даже в будний день в музее ковра достаточно много людей…

-Да, это один из самых посещаемых музеев Азербайджана. В прошлом году здесь побывало около 60 тысяч посетителей. Это, конечно, далеко не рекордный показатель. Но мы очень надеемся, что число посетителей будет расти, потому что государство ведет активную политику, направленную на развитие туризма. В последнее время поток туристов в страну значительно увеличился, и они проявляют огромный интерес к нашему музею. Но мы также хотим, чтобы приходило больше и наших соотечественников.

АЗЕРТАДЖ