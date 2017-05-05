Недавно в Париже состоялась выставка азербайджанской художницы Марьям Алекперли.

Выставка под названием «Интимные портреты» была проведена в столице Франции в галерее «Buci», расположенной на берегу Сены, и предоставила возможность почитателям искусства на протяжении пятнадцати дней знакомиться с произведениями этой молодой талантливой художницы.

Нестандартный подход к визуализации привлек повышенное внимание парижской аудитории, чьи сердца были покорены представленными работами. Искусствоведы, критики и представители прочих культурных сфер встретили творчество Марьям с большим вниманием и с восхищением осматривали картины, написанные в простой, но довольно интересной манере.

Представленные на холстах модели и натюрморты, пропущенные через восприятие молодой художницы, стали отражением ее натуры, в результате чего в каждой картине прослеживался индивидуальный почерк автора. Преобладание на полотнах нежных оттенков, которые гармонично сочетались друг с другом, не оставляло сомнений в высоком вкусе и профессионализме М.Алекперли. Некоторые художники, присутствующие на выставке, назвали даром свыше эту способность настолько глубоко чувствовать цвет.

Как отметили искусствоведы, несмотря на то, что Марьям получила образование в Париже, в ее работах ощущается экспрессионизм и дух родины. Между жизнью и творчеством М.Алекперли, ее художественным инстинктом и пластическим выражением прослеживается связь, выраженная на полотнах в символической форме. Таким образом, наполненные энергией произведения сосредотачивают в себе гимн радости и внутренний голос автора, а импровизация с живой цветовой гаммой выступает мелодией ностальгии.

Работы девушки были представлены на выставках в самых разных странах. Несмотря на то, что творческая общественность Дубая, Москвы, Рима и Риги также была восхищена ее картинами, самым любимым городом для Марьям остается Париж, в котором она провела свою нынешнюю выставку.

С раннего возраста М.Алекперли увлекалась музыкой и живописью. Сделав свои первые шаги в искусстве в Азербайджане, девушка продолжила образование в этой области в Москве и в Париже.

В ходе мероприятия французский искусствовед и критик Джанет Звинженбержер выразила радость от проведения такой замечательной выставки. Она отметила, что Марьям уже на протяжении нескольких лет проживает в Париже, знакомясь ближе с культурой Франции, и проводит вернисажи в самых известных столичных салонах. В этот раз почитатели искусства, собравшиеся в галерее «Buci», также встретили результаты ее творческого труда с большим вниманием и интересом.

«Произведения, представленные сегодня этой талантливой художницей, сосредотачивают в себе новые цветовые решения. Как мы видим, здесь задействованы преимущественно песочные тона, хотя раньше она больше фокусировалась на красных и розовых оттенках. У Марьям очень развито чувство цвета, она всегда с особой тщательностью подходит к выбору палитры. Также художница внесла определенные изменения в технику – сейчас в ее работах ощущается явное воздействие Матисса», - говорит искусствовед.

Помимо всего прочего Джанет отмечает, что женские портреты художницы, написанные кистью, привлекают внимание своей оригинальностью. Используя розовые, оранжевые и темно-красные оттенки, М.Алекперли мастерски изобразила нежную кожу женщины. Наряду с этим, она затрагивает необходимость по-иному воспринимать некоторые вещи, общаясь со зрителями посредством своих полотен на откровенном и искреннем языке.

Журналист Кира Брензингер добавила, что уже на протяжении нескольких лет Марьям завоевала широкую известность благодаря своим работам.

«Мне интересно следить за ее творчеством, и на каждый вернисаж этой талантливой художницы я прихожу с большим удовольствием. Очень нравятся ее цветовые решения, с помощью которых она отражает свой внутренний мир, и глубокая смысловая нагрузка произведений.

Я сравниваю работы М.Алекперли с творчеством Матисса, а также замечаю влияние импрессионистов – Гогена и Сезанна. Уверена, в дальнейшем ее картины будут выставлены в самых крупных музеях мира. Она этого достойна», - заключает Кира.

Источник: AZERTAG

Перевод: Лейла Мамедова