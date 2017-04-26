27 апреля в YAY Gallery состоится открытие групповой выставки «1001 Ночь», которая представляет экспозицию работ выдающихся азербайджанских художников, работающих в сфере современного искусства в направлениях живописи, скульптуры и инсталляции.

Выставка расскажет о традициях и ценностях культуры исламского мира, об изменениях и трансформациях, которым она подвергалась в течение времени.

Серия «Мусульманские космонавты» Орхана Гусейнова создана на основе исторических исследований, проведенных художником. Указывая на существование в истории мусульманских космонавтов, художник развенчивает миф о том, что космонавт - это явление западное. Серия вдохновляет человека на серьезные мотивы и уникальные комбинации, возникающие при переоценивании традиций.

В произведении «Проявленное сознание» Фаик Ахмед, изменяя структуру части ковра, раздувает его классические элементы. Таким образом, художник меняет двухмерное пространство плоского ковра на трехмерное объемное. Это есть продолжение идеи Ахмеда по концептуальным трансформациям и деструктуризации ковра.

Световые инсталляции «Шебеке» и «И он сказал…» Рашада Алекперова основываются на идеи представления традиционных элементов в иной интерпретации. Продолжая традиции шебеке в своеобразной манере, художник воспроизводит его в виде светотеневой инсталляции при помощи световой проекции. В инсталляции «И он сказал…» повествуется о изречении, взятом из Корана.

Инсталляция Фарида Расулова «Шебеке» - эквивалент западного витража - также является жемчужиной азербайджанской архитектуры. Художник, увеличив частички традиционно маленького шебеки, представляет его в большом формате.

Скульптура и табло Гусейна Ахвердиева из серии «Преломление» демонстрируют отношение художника к разным видам искусства с одинаковой позиции. Так же как и в других работах этой серии, фактура материала вступает в диалог с общим видом.

В графических работах из серии «Сад Летаргии» Реза Азаре, оставляя задний фон своих героев пустым, старается донести мысль о незначительности всего окружающего, кроме человеческого фактора.

Время работы выставки 27 апреля - 11 июля 2017 г. Режим работы: вторник – воскресенье, с 12:00 до 18:00. Адрес: Yay Gallery, ул. Кичик Гала, 5.