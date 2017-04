Книжный магазин сегодня такая редкость, что некоторые владельцы в маркетинговых целях стали называть их The Last Bookstore (последний книжный магазин).

Интернет поглотил, поработил нас и, как бы это ни было прискорбно, уже почти победил книгу на пару с Kindle-ом. И все же живут еще книжные в «читающих городах».

В Маастрихте здравствует знаменитый книжный, расположенный в сердце античной церкви Selexyz Dominicanen, в Лондоне держится культовый Harvard bookstore, в Берлине хипстеры пропадают в поиске альтернативной литературы в месте под названием Do you read me?, а во Франкфурте огромный Hugendubel и вовсе битком набит.

Хочется также напомнить об «Али и Нино», который продолжает радовать нас, жителей Баку, свежим переплетом. В этот уменьшающийся список можно добавить и английский книжный Shakespeare and Company, расположенный в Париже, на левом берегу Сены.

Shakespeare and Cо как книжный магазин берет свое начало в 20-х годах XX века. Американская начинающая писательница, дочь священника – Сильвия Бич, открыла первый англоязычный книжный в Париже, в трех кварталах от нынешнего (сегодня Shakespeare and Cо расположен по другому адресу). Он пережил Первую мировую войну, издал во главе со своей хозяйкой запрещенный цензурой роман Джойса «Улисс», принимал у себя компании писателей потерянного поколения, и не только писателей - говорят Гертруда Стайн пропадала в 30-е годы у «Шекспира».

Но, несмотря на любовь и посвященность литературных кругов, Сильвии не удалось сохранить книжный в целости и сохранности во время фашистской оккупации. Ей пришлось выносить тонну книг под покровом ночи, при помощи друзей и знакомых, в числе которых был и Хемингуэй. Он же впоследствии рассказывал и о Сильвии, и о ее книжном в одном из самых знаменитых произведений о Париже – «Праздник, который всегда с тобой».

К счастью книголюбов, на этом история Шекспировского магазина не закончилась. Джордж Уитман, скупив всю библиотеку покойной Симоны де Бувуар, в 1951 году дал жизнь маленькому книжному Le Mistral. Позже уже пожилая Сильвия разрешила Уитману переименовать свой «Мистраль» в Shakespeare and Cо, восстановив тем самым пробел в истории. Он, в свою очередь, поддерживал существование уже культового «Шекспира» в его лучших традициях вплоть до 2011 года. После его смерти магазин перешел дочери Уитмана, тоже Сильвии.

Так вот, Shakespeare and Cо сегодня не просто книжный, а настоящая достопримечательность. Он включен в обязательный stop-by всех гид-туров левого берега и Латинского квартала. В Париже много книжных магазинов английской литературы, англоязычного содержания, но Shakespeare and Cо - это единственный магазин (единственный не только в отношении книг), где с вами говорят исключительно на английском.

Книг на французском в принципе нет, и все встречи с писателями (их там проходит огромное множество) также проходят на английском языке. В «Шекспире» можно засиживаться как в библиотеке и даже брать книгу для чтения с наслаждением и видом на Нотр-Дам в соседний одноименный кофе-шоп. Мимо него невозможно пройти, он кажется знакомым, так как стал героем большого количества американских и французских фильмов. В последний раз Мерил Стрип в роли шеф-повара Джулии Чайлд искала французские кулинарные книги на английском в фильме «Джули и Джулия».

Книжные будут жить, пока будем жить мы – слегка вымирающий вид любителей переворачивать страницы и дарить книги с записками. Книга - лучший подарок. Не пропустите Shakespeare and Cо в Париже, по адресу rue de la Bûcherie 37, 75005 – он открыт каждый день до 12 ночи, кроме понедельника.

Зейнаб Джахан