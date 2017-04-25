Интервью 1news.az с художницей Миленой Набиевой.

В моем понимании художники - это настоящие творцы.

Они умеют переносить на полотно не только свои мысли, но и свои переживания, впечатления. Ведь мы многого просто не замечаем: не видим света и тени, цвета и оттенков, не видим красоты, которую создал Бог. А художники черпают вдохновение из всего, что их окружает. Возможно, художники - это люди, способные видеть глазами Бога.

- Милена ханум, совсем недавно состоялась Ваша первая персональная выставка под названием «Minabi - Kainat Naxışları», с чем хочу поздравить Вас. Я знаю, что Вы этого дня очень долго ждали и переживали.

- Огромное спасибо за вашу поддержку и за интерес к моим работам. Да, совсем недавно прошла моя первая персональная выставка. Было очень много людей, и, конечно же, это меня очень обрадовало.

Я поняла, что действительно любима и признана среди художников, а также среди людей, относящих себя к искусству.

- Как рождались образы, идеи Ваших картин?

- Меня всегда завлекал мир узоров. Я влюблена в нашу наскальную живопись, а наши орнаменты, несомненно, прекрасны. Я живу в этом мире, поэтому всегда хочу создавать яркие и радостные работы.

- Оправдались ли Ваши ожидания?

- Конечно, оправдались и дали мне стимул, силы для продолжения новых завораживающих работ.

- Правда ли то, что каждая картина - это носитель особой энергетики?

- Абсолютная правда! Глядя на работу того или иного художника, мы проникаем в его мир. Мир, которым он живет. Мы чувствуем все то, о чем хочет сказать автор. И, безусловно, это прекрасно. Главное - понять.

- Вы когда-нибудь думали заниматься преподавательской деятельностью?

- К сожалению, я пока об этом не думаю, потому что у меня нет достаточного количества времени. Но наступит тот день, когда я буду готова передать все свои знания, свою силу и свой мир будущему поколению.

- Такой философский вопрос… А кто такие творцы? Почему люди творят? Вот Вы зачем рисуете? Только для собственного удовольствия? Или хотите, чтобы Ваши работы видели люди, восхищались, переживали?

- Творцы ассоциируются у меня с нечто светлым и ярким. Мне кажется, что их мудрости и знаниям нет конца. В каждом из нас, я уверена, где-то внутри живет творец.

Главное, это найти его в себе, и тогда человек может совершать невозможное. Нужно любить, творить и радоваться всему. А также быть благодарным Богу за все. Я пишу свои картины для всех, кто может почувствовать все то, что я переживала во время рабочего процесса.

Художник не может существовать и творить без любви. Мир страсти и мир любви завлекают нас в свои сети, и уже там мы создаем все то, что представляем вашему вниманию.

- Я слышала, что один азербайджанский художник был очень вдохновлен Вашей выставкой и даже написал Ваш портрет. Поделитесь этим с читателями.

- Да, было такое дело (улыбается). Наш уважаемый художник Рагим Гашимов как-то связался со мной после выставки и сказал, что очень вдохновился моей выставкой - яркими работами и узорами. Он захотел написать мой портрет.

Я, конечно же, возражать не стала, так как с уважением отношусь к работам мастера. Своим стилем Рагим Гашимов напоминает мне Амедео Модильяни. Он написал меня такой, какой видит - яркой на фоне моих работ. Мне очень понравилось.

Талант, а также любовь к искусству возвышают Рагима Гашимова, что делает его неповторимым. Его стиль ни с чьим не сравнить.

- Можете ли Вы охарактеризовать себя одним словом?

- Я попытаюсь (улыбается). Девушка-узор.

- На что Вам больше всего нравится смотреть: на восход или на закат? И почему?

- Скорее на восход нежели на закат. У заката своя красота, но мне ближе первое. Обожаю это время суток: тишина, покой, и такая ощущается гармония во всем.

Мне нравится смотреть на рассвет. Закат красив, но печален… В нем прожитый день, уходящая жизнь. Но приходит рассвет, а вместе с ним вдохновение, новые эмоции, положительный заряд.

- В чем Вы не можете себе отказать?

- Я не могу отказать себе в сладком. Да, я сладкоежка. А зачем отказывать себе в удовольствии? (смеется)

- Что позволяет Вам чувствовать себя независимой?

- Свобода! Только свободный человек может чувствовать себя свободным и по-настоящему счастливым.

- Вы составляете определенное мнение о человеке судя по его внешнему виду или уже после общения с ним?

- Конечно же, внешний вид имеет немаловажное значение, но, как принято, зачастую внешность бывает обманчива. Поэтому только пообщавшись с человеком, складывается определенное мнение о нем.

- Ваша любимая цитата из фильма?

- Я же художник, поэтому коснусь нашей темы. Биографическая драма режиссера Мика Дэвиса, повествующая о жизни и творчестве известного художника ХХ века Амедео Модильяни: «Когда я познаю твою душу, я нарисую твои глаза».

- Очень красивые слова. Милена ханум, огромное спасибо за то, что Вы такая, какая есть: душевная, искренняя, а главное - настоящая. Желаю Вам творческих успехов, новых впечатляющих выставок и море вдохновения.

Беседовала Нармина Мамедова

Фотограф: Фахрия Мамедова