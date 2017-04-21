В Государственном музее ковра, что стал одним из украшений Приморского парка азербайджанской столицы, открылась новая персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной под названием «Тасадуф» ( Случайность).

На сей раз тапантливый мастер предъявляет выполненную с тонким вкусом большую коллекцию из 48 новых работ в изысканной живописной технике горячего и холодного батика – трудоемкой, редкой красоты росписи по шелку, в которой Костина давно уже признана не просто виртуозным мастером, но и автором неисчерпаемых идей. Воплощая их, она удивляет и восхищает тонким вкусом, неуемной фантазией и зовущим на размышления о философском смысле не только каждой работы, но и проблем, волнующих мир.

Признанный мастер росписи по шелку

С Инной Валентиновной Костиной впервые я встретилась после ее возвращения из Италии. Там по итогам персональной выставки своих работ она удостоилась первой премии «Рим-2010», ежегодно вручаемой администрацией галереи культурного центра «Il Leone», на которую тогда номинировалось 24 участника, большинство которых составляли итальянские художники…

К тому времени уже было широко известно, что Инна Костина - непревзойденным мастер в искусстве росписи по шелку и на тот момент участница 200 международных выставок, в числе которых до 25 персональных. И так естественно, что, неустанно работая, она за последние годы прошла сложным путем, весьма преуспев в постижении мира, значимых идей, поиска средств выразительности и добившись большого признания на родине и за рубежом. Все это означает, что показываемая сегодня коллекция вобрала много нового и прибавила нечто новое,достойное к биографии художника и ее палитре…

Да, путь к успеху для Инны Костиной во многом начинался с шелка, с техники батика и образцов, объединенных названием «Симург».

Искусствовед и театровед В.Резникова так описала свои первые впечатления от встречи с ними: «Понадобилось время, чтобы из ошеломившего буйства красок глаз выделил множество птиц из мифологических сюжетов, которые как бы двигаются на вздрагивающих при малейшем дуновении полотнах натурального шелка. В восточной мифологии Симург – вещая, наделенная способностями пророчества птица. В славянский мифологии ее называют Сирин, и она имеет женское лицо. В мусульманской - это птицы как враждебные, так и добрые к людям. На многочисленных изображениях Костиной лицо Симурга задрапировано традиционными платками, оставляющими открытыми лишь глаза и надбровные дуги. И вот с помощью только этих двух черт лица художник передает и характер, и настроение разных-разных своих «героинь», при том, что в каждой из них загадка и тайна. У одних явная настороженность, у других - женственность и мягкость, но почти у каждой - сила, уверенность. Служат столь богатому разнообразию характеров «героинь» художника многообразные мягкие, витиеватые, струящиеся линии то ли одежды, то ли оперенья. А восточный колорит создают богатые по очертаниям, по композиции головные уборы и другая одежда из тканей и различных украшений.

Волшебные птицы «Симург»

Своих волшебных птиц Костина пишет с завидным постоянством, выражая через них многое о своем отношении ко дню сегодняшнему и к такому загадочному историческому прошлому, которое из глубины веков формирует и нас. Они множатся в ее коллекции и всякий раз говорят о том, что волнует автора и важно для нас. Говорят взглядом - доверчивым и мягким, манящим и настороженным, открытым и магнетическим, скрытым и обманчивым. Ее женщина-птица - всегда спрятавшийся за пестротой шелковых одежд и шелковистых крыльев персонаж, контуры которого чаще всего определяет волнистая струя постоянно неспокойного шелка. Я, конечно же, хочу спросить Инну, почему она выбрала Симурга – не ради же сюжетов, волнующих таинственностью и возможностью бесконечных вариантов, - пишет В.Резникова. - Но где-то интуитивно понимаю, что прежде она выбрала технику батика, так гармонично объединяющую мистических персонажей именно с шелком – тканью, к которой древние мастера Азербайджана, храня секреты ее изготовления, относились с трепетом, уверенные в том, что шелк имеет душу. И это тоже объясняет, почему художник большую часть своих творческих исканий связала с такой сложной техникой, требующей применения не только красок, но и воска, резинового клея, парафина, канифоли, обращение с которыми опасно для здоровья. Натуральный шелк, толк в изготовлении которого отлично знают азербайджанские ткачи, открыл свою душу и ей».

Как откровение звучит емкий, но такой лаконичный рассказ Инны о себе – о выборе и способе существования в профессии и в жизни: «Когда я начала выставлять свои огромные абстрактные работы на выставках, никто не верил, что это дело моих рук. Просто я часто впадаю в состояние, которое называю улетом. Прибегаю в мастерскую, запираюсь, отключаю телефон и все – меня нет. Писала акрилом на холстах размером два на три метра – приходилось буквально ползать по ним …».

Не удивительно, что все представленные в сегодняшней экспозиции работы Инны Костиной – лучшие из созданных ею в этой уникальной и трудоемкой технике. Это практически те же Симурги и в то же время они совсем другие В коллекцию властно вторглись образы буквально неистовых работ последних лет, удостоившихся грандиозного успеха на выставках уже потому, что более всего для творческих устремлений Костиной характерна необузданная палитра насыщенных красок, ее воображением владеют теперь уже не только мистические персонажи, на которые равнодушно не посмотришь.

Ментальность и высокое искусство

Сегодня здесь на том же шелке будто своеобразные отражения богатейших живописных полотен, что зкспонировались в Галерее современного искусства, совсем недавно, написанных по зову испепеляемой новейшими идеями души - маслом на гигантских по размеру холстах, составивших экспозицию выставки под названием

«Жарко, гагаш!». Экспозиции, появившейся потому, что Инна Костина в последнее время выказывает особый интерес к повседневным человеческим практикам, отражающим наиболее характерные черты азербайджанского национального менталитета. Бакинка в четвертом поколении, она и раньше проявляла интерес к национальному, но в данном случае

выходит на смелые пластические и тематические обобщения. В работах той экспозиции художник находит, казалось бы, противоречивое решение: чисто внешне обратившись к форме бытовых зарисовок, чтобы привнести в этот формат нарочитый гротеск и яркую кинотеатральную образность, демонстрирующую лерею запоминающихся художественных образов, которые так и просятся на театральную сцену, а ещё лучше – на большой экран. Но потому не случайным мне кажется все это. Что как подлинный художник, следующий зову собственного сердца и готовый меняться, прислушиваясь к нему, она испытывает мощное воздействие времени. Влияние той самой успешной глобализации, преобразившей большую часть мира в единое геокультурное пространство и призывающей следудовать за всегда по-философски сложным и трудоемким замыслом. После выставки «Жарко, гагаш!». Она, кстати, как говорит Инна Костина, стала неким продолжением нашумевшего проекта под названием «Anima», которому незадолго «поручила» емко обозначить суть и идею акции, подчеркнувшей много больше, чем буквальное значение слова, обозначающего женское начало всего сущего в мире. воодушевленная тем, что смогла позволить себе такую роскошь, как так удачно сложившийся замысел глубинно интересного рассказа о величии женщины. И как же близко тот осуществленный с блеском замысел подвел ее к признанию самобытности и характерности ее героев противоположного пола, с которыми сегодня мы встречаемся на выставке произведений, созданных в технике батика. Это совсем уже по-новому. Как только и может быть у талантливого, философски мыслящего автора. Если все ее произведения созвучны с чувствами, волнующими нас при восхищении самобытностью соотечественников и уклада родного народа, свято хранящего традиции, какими бы «старомодными» их ни называли поклонники моды, чаще всего бездуховной и опустошающей, освобождающей от ответственности, от лучших, святых ценностей, сложившихся в достойную систему, которую мастерски воплощают в своих творениях самые талантливые соотечественники.

Спасибо вам, Инна! Новых творческих успехов.

Галина МИКЕЛАДЗЕ