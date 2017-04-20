26 апреля в 18:30 в Оперной студии при Бакинской музыкальной академии состоится благотворительная встреча с известным азербайджанским детективным писателем Чингизом Абдуллаевым.

На мероприятии писатель раскроет формулу своего успеха, поделится трудностями, с которыми доводилось сталкиваться на пути профессионального становления, а также расскажет, как ему удалось стать любимым автором огромного количества людей. Данная дискуссия может помочь вам узнать секреты, ведущие к успеху, и зарядит новыми идеями.

На протяжении форума любой желающий сможет взять микрофон, задать Чингизу Абдуллаеву интересующие вопросы и поделиться своими мыслями касательно обсуждаемой темы. В конце вечера самым активным участникам в качестве подарка будут выданы книги с автографом писателя. Также в рамках мероприятия состоится концертная программа и будет представлен фильм, посвященный Чингизу Абдуллаеву.

Особыми гостями вечера станут ректора университетов, научные работники и главы государственных предприятий.

Приобрести билет, стоимость которого достаточно символическая – всего 4 AZN, можно по ссылке. Все вырученные с продажи средства пойдут на благотворительные цели.

Отметим, что для студентов и сотрудников Бакинской музыкальной академии вход свободный.

Для получения дополнительной информации звоните по следующим номерам: (070) 214-00-01; (050) 234-42-00.

Лейла Мамедова

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