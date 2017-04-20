Насиба Джангир гызы Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в городе Баку – сегодня легендарной актрисе исполнился бы 101 год.

Ее отец, Кербелаи Джангир Зейналов был редчайшим представителем азербайджанской интеллигенции и потомственным купцом. Зейналов сыграл важную роль в становлении азербайджанского реалистического театра. Посвятил всю свою сознательную жизнь созданию театра в качестве актера и режиссера.

Уже в раннем детстве маленькая Насиба проявляла особый интерес к искусству, театру. В 1932 году она поступила в драматический кружок Рзы Тахмасиба.

С 1934 года в Баку стал действовать колхозно-совхозный театр, который также назывался сезонным театром (так как работал с апреля по октябрь), именно в этом театре Насиба Зейналова начала работать как актриса. Проработав один год, Зейналова с 4 апреля 1938 года поступает на работу в только что открывшийся театр музыкальной комедии на должность актрисы первой категории. В том же году Насиба ханум поступает в театральный техникум на актерский факультет.

Александр Туганов, Магеррам Ашумов, Агасадык Герайбейли являлись педагогами Зейналовой в техникуме, где ею были созданы такие образы, как Катерина («Укрощение строптивой» Шекспира), Эльвира («Дон Жуан» Мольера), Елизавета («Мария Стюарт» Шиллера). Работая в театре музыкальной комедии, Насиба ханум периодически работала в ансамблях филармонии.

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На протяжении всей своей карьеры актриса обращалась, как к национальной классической оперетте («Аршин мал алан», «Мешеди Ибад» У.Гаджибейли и др.), так и к произведениям иностранных писателей («Тифлисская песня», «Кете и Кото», « Мать моей любимой» и др.). Наиболее яркие образы Джаннат «Свекровь», Зулейха «Улдуз» - «Любовь и лимандры» стали визитной карточкой в карьере любимой актрисы.

Насиба ханум Зейналова снялась во многих сценках, интермедиях, телеспектаклях Гамиза «Ады меним дады сенин», Севдагюль «Севдагюль и Шарлота» и другие сделанные на телевидении. Множество незабываемых образов созданных Насибой ханум в киностудии «Азербайджанфильм» сделали актрису кумиром миллиона зрителей.

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За заслуги в развитии национального театра Насибе ханум Зейналовой было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР 24 мая 1960 года, а 21 октября 1967 года была удостоена звания народной артистки Азерб. ССР, 24 апреля 1974 года за роль Гызбаджи в спектакле «Хиджран» актриса стала лауреатом Государственной премии.

За годы, проведенные на сцене Государственного музыкального театра комедии, Зейналова была удостоена всевозможных орденов, медалей и знаков почета, 20 апреля 1997 года за неоценимые заслуги в развитии национального искусства была награждена орденом «Слава», 10 марта 2004 года удостоена медали «Союза театральных деятелей».

В промежутке с 1961 по 1987 годы 11 раз была избрана в Совет народных депутатов в качестве народного депутата.

В 1974 году Р.Казымовский снял документальный фильм «Улыбка актрисы». В 1966 году А.Исмайлова написала книгу, посвятив ее творчеству артистки. В 1978 году Ф.Рахманзаде напечатал специальный иллюстрированный журнал. В 1997 году Г.Сафароглу написал книгу, охватившую жизнь и творчество Насибы ханум Зейналовой «Невидимая сторона луны».

В 2000 году в Москве состоялось торжественное открытие Московского молодежного театра имени Насибы ханум Зейналовой.

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Посвятив более 60 лет своей жизни азербайджанской сцене, Насиба ханум Зейналова скончалась в День театра, 10 марта 2004 года в возрасте 88 лет. Легендарная актриса похоронена на Аллее почетного захоронения.

Ф.В, Г.Р.