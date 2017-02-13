Каждый человек ставит перед собой определенную планку, высота которой зависит от его индивидуальных качеств и степени амбициозности.

Одним достаточно плыть по течению и довольствоваться случайными подарками судьбы, другие готовы погрузиться в хитросплетенный процесс саморазвития, дабы впоследствии сорвать куш.

Наша сегодняшняя собеседница – яркий тому пример. Общаясь с ней, понимаешь, что источником ее неиссякаемой энергии является желание постоянного прогресса. Пребывая в бесконечных поисках и не застаиваясь на месте, она оттачивает свою личность и возлагает надежды на то, что однажды ее имя промелькнет в титрах истории изобразительного искусства.

Об этом и о многом другом – в нашем интервью с Нигяр Фамильсой.

Слушать свое сердце

В 17 лет очень сложно определиться, чем ты хочешь заниматься по жизни. Наверное, в этом возрасте больше задумываешься о том, что нужно самостоятельно зарабатывать деньги, всего добиваться своими силами, поэтому наличие перспективной профессии казалось необходимым пунктом. И хотя у меня изначально наблюдалась тяга к искусству, я решила поступать на экономический факультет. Однако буквально с первого дня, посидев на лекциях, которые показались мне скучными, поняла, что совершенно далека от выбранной мною сферы, и никакие финансовые мотивы здесь не помогут. Так я приняла решение перевестись на заочное обучение и полностью посвятить себя искусству.

Начинала я с визажа, грима, затем переключилась на дизайн интерьера, научилась соответствующим компьютерным программам, а потом судьба привела меня в издательство, где я создавала на планшете иллюстрации к книгам. Но будучи сторонницей традиционного способа рисования кистями, все это время я параллельно писала картины, что давало мне необходимые эмоции, и в один прекрасный день решила все бросить, углубившись в живопись.

Стоит отметить, что существенную роль в этом сыграла моя семья, которая очень меня поддерживала – и морально, и материально. Вы ведь знаете, что художество на сегодняшний день – удовольствие не из дешевых. И отказаться от заработка, чтобы реализовать собственные желания, можно, лишь имея подобную поддержку.

В этот период я решила получить второе образование, потому что заниматься живописью на любительском уровне не хотелось. Конечно, я посещала различные курсы, брала от каждого педагога по чуть-чуть, но фундаментальное образование – это совсем другое. Плюс ко всему я была наслышана о том, что в Академии художеств действительно сильные учителя, и впоследствии мне довелось в этом убедиться.

Если говорить о наших студенческих буднях, стоит отметить, что здесь царит совсем иная атмосфера, нежели в обычном вузе. Разумеется, есть предметы, которые проходят в виде лекций, например, анатомия, где нас обучают правильно изображать части тела, но основная деятельность заключается в том, что мы ежедневно ходим в академию как в свою мастерскую, и пишем картины. Причем, здесь не так строго проверяется посещаемость и уделяется внимание дисциплине, так как сами учителя, деканы и проректоры, будучи художниками и скульпторами, понимают, что нельзя оказывать давление на творческого человека, загонять в определенные рамки. Ему должна быть предоставлена полная свобода, главное – чтобы конечный результат был готов к «просмотру».

Коротко о главном

Раньше художники приглашали в свои мастерские натурщиков и создавали композиции с нуля. Не знаю, хорошо это или плохо, но сейчас практически никто не прибегает к такому методу, потому что в современных условиях фотографы предоставляют нам огромное количество готовых полноценных композиций, заснятых жизненных моментов, которые хочется повторить с помощью красок и кистей. Поэтому сюжеты многих моих картин позаимствованы именно с удачных кадров.

На моих полотнах можно часто встретить детей, потому что они более естественные и живые. Наигранность и фальшь вызывают во мне отторжение, и я стараюсь держаться подальше от таких людей, а дети – они всегда настоящие, и когда радуются, и когда злятся.

Также отдельную нишу в моем творчестве занимает серия картин с изображением африканских детей. Эта тема трогает за живое, потому что дисбаланс, неправильное распределение ресурсов в мире меня беспокоит. На самом деле, 10 процентов тех денег, что ежедневно крутятся в Лас-Вегасе в казино, хватит для того, чтобы население Африки не голодало до конца своих дней, но такая ситуация кажется утопической. Они рождаются и умирают в нищете, и единственной их мечтой остается кусок хлеба, поэтому, когда я задумываюсь об этом, все проблемы, происходящие в нашей повседневной жизни, становятся очень смешными. На протяжении определенного времени я отражала эти размышления в своем творчестве, но потом решила отложить данную тему, так как она давила на меня отрицательной энергетикой.

Творческие люди, особенно художники – душевные и общительные. Бытует мнение, что они замкнуты в себе, но, по-моему, это миф (улыбается). Я никогда не встречала замкнутых художников. Даже если они не раскрываются с остальным контингентом, то с людьми, которые на них похожи и которые их понимают, ведут себя достаточно открыто. Поэтому я поддерживаю теплые дружеские отношения с очень многими своими коллегами и одногруппниками в Академии художеств.

Раньше я думала, что живопись – это безобидная сфера, в которой я никого не трогаю, просто пишу картины, пытаясь наполнить мир красотой. На самом же деле искусство – очень серьезная вещь. У современных людей сформировались завышенные потребности, и в отличие от наших далеких предков нам уже не хватает только убежища и пищи. Мы покупаем одежду, машину, технику, и в основе всего этого лежит дизайн, а соответственно и рисование. Поэтому не стоит недооценивать нашу сферу, она гораздо более широкая и весомая, нежели мы себе представляем.

Ветер перемен

Моя потребность совершенствоваться постоянно толкает меня к изучению чего-то нового, и к чему бы я ни прикасалась, я делаю это с особым энтузиазмом. Есть люди, которые ставят перед собой более низкую планку – написать на заказ портрет, нарисовать то, что будет востребовано аудиторией – иными словами, они совсем не дальновидны. А у меня все иначе – я хочу захватить мир! (смеется) Добиться запредельных высот, найти нечто новое, хотя умом понимаю, что это достаточно трудно и человечество уже давно открыло все возможные направления в искусстве.

Я очень завидую импрессионистам, которые произвели настоящую революцию и ознаменовали собой новый этап в истории мирового искусства. Тогда их действия подвергались жесткой критике, но сейчас мы понимаем, насколько они были важны, ведь созданное ими направление стало первым вызовом художественному миру, который в те времена признавал исключительно традиционную живопись.

Для меня импрессионисты – это люди, добившиеся свободы, позиционируя ее превыше всех остальных благ, люди, которые вырвались за установленные обществом границы и представили смелую альтернативу классическому подходу. Ведь именно после импрессионизма стали постепенно появляться все остальные «измы»… Мне бы тоже очень хотелось отличиться подобным образом, и я буду к этому стремиться, даже осознавая, что вероятность нахождения чего-то нового на сегодняшний день ничтожно мала.

Вообще, мне постоянно нужны новые эмоции. Поэтому в данный момент я начала обучаться мастерству татуировок. И в ходе обучения увидела, что рисовать на теле человека – это совсем иное, нежели рисовать на полотне. Во-первых, процесс сопровождается причинением боли, что доставляет мне дискомфорт, а во-вторых, я понимаю, что изображение останется навсегда, и право на ошибку отсутствует.

Плюс ко всему, чем бы я ни увлекалась, в конечном итоге, все равно прихожу к выводу, что абсолютно во всех сферах искусства имеется свой лимит – предел, после которого ты достигаешь безупречности, и необходимость дальнейшего развития отпадает сама собой. А в живописи я не вижу этого конца. Можно постоянно идти вперед и покорять все новые вершины. Поэтому она не отпускает меня, и освоение других занятий остается второстепенным, чисто для интереса.

Ошибки в общении с творческими людьми

Я заметила, что в нашей стране люди постоянно пытаются сбить цену, когда покупают картины у азербайджанских художников, и наоборот, выезжая в Европу, готовы заплатить огромные деньги за работы иностранных мастеров. Нельзя выказывать столь неуважительное отношение к местным живописцам, они того не заслуживают. Просто представьте себя на месте человека, который месяцами трудился над картиной, вкладывал в нее свою душу, силы и время, а потом слышит просьбу продать свое детище подешевле – как бы вы себя чувствовали в этот момент?

Кстати говоря, именно по этой причине я не люблю продавать собственные картины. Общаясь с клиентом, я не могу произнести какую-то цифру, потому что знаю – сейчас он попытается снизить цену, а мне это не понравится. Поэтому каждому художнику обязательно нужен менеджер, который будет вести все необходимые переговоры с потенциальными покупателями.

Для меня не существует никаких канонов в искусстве. Каждый человек просто пытается передать свои эмоции, и совершенно неважно, к какому прибегает способу. Конечный результат его стараний может прийтись по вкусу далеко не всем, но критиковать работу, говорить, что она отвратительна, и лишать художника мотивации неправильно. Ты не обязан любить чужое творение, но ты можешь промолчать и пройти мимо, а не реагировать негативно, хотя бы потому, что человек приложил усилия, чтобы его создать. Лично я очень уважительно отношусь к чужому труду, и даже если имеются какие-то минусы в техническом плане, стараюсь о них не говорить.

Например, у меня есть одна отличительная черта – я не могу рисовать на белом холсте, потому что болят глаза. И прежде чем приступить к процессу написания картины, беру холст и крашу его в черный цвет. Из-за этого все мои работы получаются мрачными, и я никак не могу добиться эффекта освещенности. Знакомые постоянно акцентируют на этом внимание, выдвигают предположение, что мрачность картины проистекает из особенностей моего характера, считают меня склонной к депрессии и меланхолии, но это далеко не так! Нельзя сказать, что мне приятно слышать подобную критику, однако я всякий раз терпеливо объясняю причину.

Вообще, по моему мнению, критики заслуживают только ленивые люди, которые раз в год напишут сомнительную картину и будут ходить, преисполненные глубокой убежденности, что создали шедевр. В то же время есть очень много художников, чьим талантом я восхищаюсь, но они молчат, не выпячивают свою персону и от этого вызывают во мне еще большее уважение.

Источники вдохновения

Моими любимыми художниками изначально были Сальвадор Дали и Пикассо. На самом деле, сюрреализм – не то направление, в котором мне бы хотелось работать, но Дали я обожала по одной простой причине – он искренне верил в то, что делал. Когда веришь в то, что делаешь, зрители видят творение совершенно иначе – они чувствуют вложенный автором сильный заряд эмоций, которые, по его мнению, способны перевернуть весь мир. Аналогичная ситуация и с Пикассо – художником, который никогда не падал духом. Далее я стала восхищаться Ван Гогом, который закрывал глаза на осуждение окружающих и не сворачивал с избранного пути до конца своих дней, как бы тяжело ему ни было. А потом, переняв у этих художников веру в себя, я начала более детально изучать классические техники и полюбила Рубенса, Рембранта…

Сегодня огромную популярность набирает гиперреализм, который заключается в точном копировании изображения с фотографии. По моему мнению, это направление требует не столько таланта, сколько усидчивости, ведь человек на протяжении невероятно огромного количества времени не должен отходить от полотна, чтобы добиться такого фотографического сходства. И еще, я считаю, здесь отсутствует некая изюминка. Зачем тратить столько сил и энергии, если нет никакой разницы между снимком и картиной?

Из всех существующих сфер искусства, помимо живописи, мне очень нравится балет, к которому я испытываю страсть с детства. На профессионалов в этой области я смотрю как на сверхлюдей, потому что здесь невероятно сложно добиться совершенства. Когда я была маленькой, моя тетя работала в Театре оперы и балета, где шила для артистов костюмы. Она постоянно приносила мне бесплатные билеты на спектакли, которые я посещала с большим удовольствием. Атмосфера, царящая на сцене во время балетного спектакля, завораживает меня до сих пор, и я иногда с обидой спрашиваю родителей, почему они не записали меня на это красивейшее занятие.

Некоторые говорят, что я постарела раньше времени. Когда мы с ровесниками собираемся шумными компаниями, разговариваем, смеемся, мне, конечно, в этот момент бывает весело, но по возвращению домой возникают мысли, что я потеряла время, которое могла бы использовать с большей пользой. Поэтому в плане проведения досуга я отдаю предпочтение посещению музеев, культурных мероприятий, выставок, концертов классической музыки, которые меня «очищают». Вообще, я считаю, что классическая музыка очень благотворно влияет на человеческий организм и помогает успокоиться не хуже йоги, если тебя гложут какие-то проблемы.

А еще, в последнее время я увлеклась рисованием фресок на стенах. Если холст в какой-то степени ограничивает художника, то монументальная живопись предоставляет гораздо более широкое пространство. Так, одной из моих последних работ в данной технике стала семиметровая фреска с тематикой Ичери шехер.

И напоследок хотелось бы отметить, что я рисую не только маслом, но и акварелью, однако эти техники отличаются друг от друга. Если работа с маслом требует огромного времени, труда, усидчивости и необходимости сильно напрягать свой мозг, то акварель, наоборот, позволяет художнику расслабиться. Поэтому мне очень нравится ею пользоваться, устраивая для себя своеобразные «разгрузки» и отдыхая душой.

Лейла Мамедова

Фото: личный архив Нигяр Фамильсой