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Культура

Исполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТО 05.02.2017 20:47

Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Кара Караева.

5 февраля сотрудники Министерства культуры и туризма, деятели культуры и искусства нашей республики, представители общественности в Аллее почетного захоронения почтили память выдающегося композитора, возложили цветы к его могиле.

Кара Караев родился 5 февраля 1918 года в Баку. Внесший большой вклад в развитие музыкальной культуры Азербайджана и мира, Кара Караев был композитором-новатором, открывшим новые пути своим творчеством национального и общечеловеческого масштаба. Премьера каждого из его произведений становилась особым событием, праздником в музыкальной жизни, поворотной точкой в нашей культуре.

Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на грандиозных музыкальных мероприятиях в большинстве республик бывшего Советского Союза, в США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии и др.

Созданные композитором балеты «Семь красавиц» по мотивам одноименной поэмы Низами и «Тропою грома» по роману южноафриканского писателя Питера Абрахамса с успехом ставились во многих странах мира. Первая симфония Кара Караева занимает важное место среди первых произведений в этом жанре, созданных в Азербайджане. Такие произведения, как симфонические гравюры «Дон Кихот», симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» по мотивам произведения Низами, «Вьетнамская сюита» - ценные страницы творчества композитора. Он создал музыку ко многим фильмам, среди которых «Покорители моря», «Золотой эшелон», «Повесть о нефтяниках Каспия», «На дальних берегах» и др.

Кара Караев писал музыку и в оперном жанре. Он – автор оперы «Родина» (совместно с Джовдетом Гаджиевым) и монооперы «Нежность» на мотивам произведения французского писателя Анри Барбюса. Композитор обратился к новому в азербайджанской музыке жанру, создав мюзикл «Неистовый гасконец» по мотивам пьесы французского драматурга Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

Кара Караев обращался к жанру камерной инструментальной музыки. Большую известность приобрели его цикл из 24 прелюдий, соната для скрипки и фортепиано, струнные квартеты. Романсы «Я Вас любил» и «На холмах Грузии», созданные Кара Караевым на стихи А.Пушкина, кантаты «Песня сердца», «Песня счастья» являются прекрасными образцами азербайджанской музыки.

Кара Караев скончался 13 мая 1982 года в Москве, похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

АЗЕРТДЖ

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