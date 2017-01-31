Глубокий взор вперив на камень,

Художник нимфу в нем прозрел,

И пробежал по жилам пламень,

И к ней он сердцем полетел…

(Е. Баратынский «Скульптор»)

Человек, как высшая ступень божественного творчества, есть максимально проникнутое божественным началом творение, тем самым и максимально несамостоятельное, зависимое начало, призванное повторить творение, но уже в новом мире, мире подсознательного творчества. Наше физическое тело является тем самым необходимым «проводником» нашей души и духа, которые в качестве модели божественной субстанции, обладающие созидательной природой, реализуются посредством их самих же. Будучи неизмеримой (лишенной материальных качеств), созидательная природа не может быть воспринята человеком адекватно, так как это превыше его миропонимания. Идея же Творения покоится в самой взаимосвязи духа, души и тела. Только это триединство способно к потенци альному и высокому творению неживой материи в мире живого.

На протяжении всей истории человек и искусство были так неразрывно связаны, что кратковременное отсутствие одного из них в жизни другого расценивалось как кризисные ситуации в духовном развитии человека. Осознание человеком самого себя, даже в какой-то мере поиски себя в качестве чувств, переживаний, веры и мироощущения, а также проблемы, способы их решения и осознания находят свое отражение в произведениях искусства.

В этом плане функциями искусства является содействие и помощь в познании мира через его эмоциональное восприятие, расширение кругозора, пробуждение творческих сил, формирование духовного облика человека.

Момент обращения человека к художественному творчеству, быть может является величайшим открытием, не имеющим себе равного в истории по тем возможностям, которые в нем заложены. Искусство не существует вне времени и общества, по своему содержанию оно социально и неразрывно связано с национальной традицией и эпохой.

Советский психолог Л. С. Выготский писал: "Искусство есть социальное в нас... — есть общественная техника чувства, орудие общества, с помощью которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа".

Здесь хотелось начать разговор о нашем современнике, талантливом скульпторе, человеке высочайшей культуры и глубочайшей духовности Нурали Шахбазове. Побывав в его мастерской, человек попадает в параллельный мир, в мир художественных скульптур.

Нурали Шахбазов родился в 1978 году в городе Баку. Проучился у самых лучших педагогов-скульпторов Гимназии искусств в Баку, Художественного училища имени Азима Азимзаде и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Пройдя школу лучших педагогов названных выше учебных заведений, наконец Нурали, будучи магистрантом Азербайджанской государственной академии художеств, попадает на курс самого Омара Эльдарова, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, народного художника и гения современной скульптурной монументалистики. На защите магистерской была представлена скульптура «Вознесение» в высоту 3,3 метра, не имеющая аналогов среди дипломных работ того времени. Эта скульптура отражала дух павших воинов, шехидов Карабахской войны.

С тех пор Нурали создает скульптуры, воплощающие в себе как материю с одной стороны, так и дух с другой, созидающиеся им через его переживания и переосмысление сущности своего героя. Вопреки всему, он все равно остается во мнении, что нет гения, создающего идеальные образы нашего сотворенного и вечно обновляющегося мира. При этом восхищается многими произведениями скульптуры, созданные в разные периоды мировой и отечественной истории.

Гениальность творческой стороны личности Нурали заключается еще и в его логической и справедливой уверенности в завершенности собственных произведений. Несмотря на то, что он порой остается недовольным какими-то штрихами, но это не дает ему нужных оснований пересматривать и переделывать их на новый лад. Значит скульптуры Нурали живы и каждый, кто узрит их, убедится в этом. Скульптор, описывая свой творческий процесс, утверждает, что рождение скульптуры подобно рождению человека. Если мать вынашивает своего малыша в своей утробе, то скульптор вынашивает своего героя внутри себя, в душе, и акт «рождения» – это великий неизбежный подвиг. Резюмировав сказанное, можно сделать такой вывод, что имеются два основных различия между рождением человека и рождением скульптуры: безусловно, непосредственность божественного в первом случае и опосредованность божественного во втором, а также скрытое развитие плода в первом случае и наглядное развитие «плода» во втором…

Такие произведения Нурали как «Апогей», «Колесо Фортуны», «Освобождение», «XXI век» величественны не только с точки зрения художественного исполнения, они пронизаны символами, страстным стремлением к гармонии (объективной целесообразности) отношений человека с природой, обществом, объективной и субъективной действительностью…

Образование и учеба очень важные компоненты в развитии профессиональных и мастерских качеств той или иной творческой личности. Образование дает то, чем ты сознательно оперируешь над бессознательным во время творческого процесса, но Нурали, как и многие другие художники, уверен, что техника, выработанная уже по итогам обучения, должна быть не самоцелью, а всего лишь средством выразительности. При всем этом среди видов искусств Нурали считает музыку более богатым возможностями, нежели другие виды искусства, но никогда не пользуется ею в процессе творения, порой будучи уверенным, что она ему просто мешает.

Нурали из тех художников, которые в процессе творения, иногда попадают в отрешенное состояние и по «возвращению» не могут вспомнить как был сделан тот или иной сюжет в их работе. А результат порой бывает ошеломляющим. Не всегда в отсутствие сознания в человеке преобладает подсознание. Его может заменить более высокая сущность. В беседах с Нурали можно убедиться в том, что его посещал сам «Дух Божий»: глубина философского постижения мира, смиренное отношение к истинам жизни, благосклонность и уверенность в том, что окружающий мир можно познать, лишь познав самого себя, опустившись в самые глубины собственной души. Туда, где возможно и зачаты идеи и образы его будущих скульптур.

Представленная широкой общественности данная статья является первым в жизни 38-летнего скульптора описанием его удивительной личности и творчества. Есть большая надежда на то, что именитые искусствоведы и критики искусства еще обратятся к творчеству Нурали и смогут дать достойную оценку его творческой личности и работе.

Сегодня сотни скульптур Нурали являются достоянием современного национального искусства Азербайджана и ждут своей общественной жизни. И хочется верить, что в самое ближайшее время множество скульптур соберутся в одном из выставочных залов нашего города, где мы соприкоснемся с плодами искусства, рожденного в любви и творениями рук, созидающих вечность.

Абульфаз C. Бабазаде

Начальник отдела информации и связей с общественностью

Бакинской академии хореографии,

культуролог-японовед

Посол Мира

abulfazbakuvi@gmail.com