По-разному удается откликаться на премьеры наших театров. После одной, к примеру, спешишь подготовить оперативную информацию, чтобы рассказать о взволновавших сиюминутных впечатлениях…

О других долго размышляешь, прежде чем делиться мнением с читателями – потенциальными зрителями, благодаря вниманию которых новые работы становятся спектаклями-долгожителями. Или не становятся.

Не случайно же рецензия или отчет - дело не только трудоемкое, но всегда ответственное и обязывающее. Когда веришь, что состоятельность этого своеобразного эссе зависит от того, как ты сама разбираешься в настроении публики, в том, как преодолевает она обещающий вожделенную встречу с новым чудом кордон театрального подъезда, рассаживается в партере или амфитеатре и даже как внимает тому, что происходит на сцене. Тем более, если предстоит вести речь о произведении с замысловатым заголовком, а в названии данных заметок хочется использовать теплую, добрую интригующую и оправданную шутку…

Это интересное открытие пришло с годами: наблюдений за тем, как сосредоточенно, подчас настороженно собираются старожилы, а теперь все чаще и молодежь у входа в Русский драматический театр имени Самеда Вургуна, как деловито, солидно, почти озабочено или – наоборот – оживленно, предвкушая возможность смеяться и рассуждать, увидев нечто новое, зрители устремляются на встречу с серьезной классической трагедией в исполнении приехавших на гастроли маститых и популярных артистов из знаменитых театров Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Ярославля или Астрахани… С премьерой, поставленной по материалам азербайджанского философа XII века, по пьесе маститого классика, или развеселой комедией на современную тему, которую для земляков-завсегдатаев приготовили режиссеры и актеры их любимого театра, создавая настрой, определяющий обстановку в зале, смысл театральных встреч вообще и даже общественный климат.

Как тут не сказать, что встреча с таким зрителем – большое счастье для обозревателя, для театрального сообщества и самих зрителей – осведомленных, заинтересованных, искушенных и требовательных, и в самом деле достойных заботы о себе в виде увлеченной самоотдачи профессионалов. Таких, к примеру, как очень талантливый писатель Юрий Поляков, как главный режиссер РДТ Александр Шаровский, в конце 2016 года поставивший с членами своей команды пьесу с необычным и странным названием «Халам-Бунду». В том числе и для того, чтобы и бакинцы вслед за многочисленной публикой самых театральных городов смело повторили вслух и свое авторитетное мнение и с воодушевлением переступали порог любимого театра в премьерный или любой другой день.

Премьера «Халам-Бунду» прошла в РДТ 30 октября 2016 года, и в тот же вечер стали складываться в конкретные фразы мысли и слова о начинавшемся у театрального подъезда ажиотаже, о котором всегда так интересно писать. И практически было ясно, что текст начну, как традиционно положено, с данных о том, что «На сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоялась премьера комедии «Халам бунду» по пьесе Юрия Полякова. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова. Чтобы следом пошли сведения о том, что:

«В спектакле заняты: народные артисты Александра Никушина, Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Мелек Абасзаде, Салман Байрамов. И также артисты театра Мария Дубовицкая, Тамилла Абуталыбова, Олег Амирбеков, Ибрагим Чингиз, Ярослав Трифонов и другие…». После чего можно будет переходить к собственно впечатлениям о спектакле. Тем, что в той или иной мере составят публикацию для прессы. Где отразятся детали того, как все это преподнесут члены нашей труппы и в какой сплав сольются реакция зрителей и впечатления рецензента от происходящего на сцене. Как совпадут предвкушения, начинавшиеся у подъезда в условиях, когда широко известно, что теперь-то те, кого мы самонадеянно называем не читающим народом, благодаря Интернету все чаще идут в театр, вооруженные неким «личным знанием». В данном случае о том, что спектакли по пьесе весьма успешного драматурга Юрия Полякова более десяти лет украшают сцены многих театров. Что писатель Юрий Поляков, произведение которого пришли смотреть в тот вечер, - с 19 апреля 2001 года - редактор одного из самых интеллектуальных российских периодических изданий - «Литературной газеты» и автор многих успешных киносценариев и пьес.

Что критики выделяют его как лидера в жанре «гротескного реализма», в исторической ретроспективе характерного для столкновения эпох. А еще они отмечают своеобразный и всегда узнаваемый язык произведений Полякова, наполненный аллегориями и метафорами, изящными описаниями насыщенной тонкой иронией эротики, незаметно переходящей в лиризм. Что в романах и повестях писателя, фрагменты которых носят публицистический характер, ярко дана изменившая и уклад, и самосознание сатирическая картина жизни российской творческой интеллигенции. О том, в частности, что нам предстоит познакомиться с конкретностями неспроста имеющего вторым названием спектакля словосочетание «Заложники любви», подспудно намекающего на особенно привлекающий сюжет о пылких чувствах. Чтобы, пожалуй, с большим наслаждением мы могли вникать в то, как «освоят тему» наши актеры – кумиры…

Этого совсем немало для благодарного восприятия работы театра над комедийной историей на все еще актуальную и далеко не исчерпанную, полную вариантов тему из постперестроечного времени, в чем не трудно убедиться…

В квартире профессора сравнительной мифологии и его жены-доцента неожиданно появляется «новый русский» бизнесмен, который берет в заложники семью видного деятеля науки и, не объясняя истинной цели этой акции, но явно бравады ради предлагает хозяевам баснословные суммы за аренду их жилья, диктует свои условия им, не просто растерявшимся в неординарной ситуации, но и на корню не воспринимающим бравых самонадеянных предпринимателей.

Буквально несколько минут назад здесь по уже сложившейся привычке горячо осуждали между собой и вместе с соседями «возмутительные» перемены в стране. Где, по их убеждению, достойно жили-существовали, пока, оставшись без любимой работы, с опозданием получая мизерную пенсию, стали радоваться каждой возможности сдать за копейки в пункт приема стеклотары найденную по случаю бутылку и все чаще затевают дискуссии на эти животрепещущие темы. Ну, те, что позволяют «пережевывать» нескончаемые рассказы о черных переменах и «вершителях ужасной «новой жизни».

Говорили – в который раз – о падении нравов, о том, что от подобного произвола страдают самые лучшие, благовоспитанные люди - такие, как они сами, как их сын кандидат наук, невестка, вынужденная осваивать «профессию» «челночницы». И, конечно же, скромница-внучка Елена - добропорядочная благовоспитанная - не чета нынешним напористым девицам с амбициями, «не упускающим своего». Которую, кстати, ненавистный для членов семьи владелец фирмы на днях уволил с достаточно хорошо оплачиваемой должности бухгалтера.

Поначалу кажется, что конкретный эпизод «захвата» и сопровождающие его шумные сцены и есть тот спусковой механизм, которому положено стать завязкой драматургического конфликта. Но вот действие пошло в главную фазу, и обнаруживается, что спектакль затеян по другому, гораздо более достойному поводу. На самом деле стержнем спектакля, его темой и сюжетом становится не событие, а многоплановое явление в «лице» исторического, судьбоносного излома, заставляющего и героев спектакля, и зрителей задуматься о состоятельности или несостоятельности приоритетов недавнего прошлого. О преимуществах настоящего, не без трудностей властно входящего в быт и сознание современников. В данном случае для того, чтобы и в театре люди увидели, какая правда нужна сегодня обществу. И ради чего жизнь, XXI век настоятельно рекомендуют расставаться с изжившим и осваивать новые реалии, до поры неприемлемые на устоявшийся взгляд большинства «проигравших» от необходимости меняться. Так, чтобы представители вида homo sapiens как высшее счастье вновь открывали в себе заблудившуюся было веру в свое предназначение мыслить и любить. И если сильные эмоции захлестнули подмостки и зал, если и завязка спектакля успешно состоялась, то произошло это благодаря тому, что в союзники себе драматург Юрий Поляков взял такое мощное чувство, как… любовь. И это видишь уже в тот момент, когда никто не мог и предположить, что обитатели квартиры и посягнувший на их «суверенитет» молодой, явно еще не опытный, но достаточно смелый олигарх смогут объясняться на понятном сторонам языке, слушать и услышать друг друга. Обнаруживая не только желание, но и забывшийся навык способность цивилизованно… договариваться.

В момент, когда хозяин фирмы Юрий Юрьевич и вчера еще работавшая в ней бухгалтер внучка Елена раскрываются как люди, способные на высшее чувство как минимум потому, что являют собой народившееся поколение внуков (!), воспитанных родителями и обществом в сложные опростоволосившиеся времена всеобщих заблуждений. Это готовые во многом самостоятельно выстраивать свою жизнь, а не плыть по курсу тех, кто видел в человеке покорного представителя «трудящихся масс» с психологией иждивенца. Это мальчики и девочки, уже исподволь опирающиеся на чувство собственного достоинства и на понятия о гордости.

И он, молодой бизнесмен, от страха и неуверенности нанимающий телохранителя и сам (оказывается) прячется от киллеров, но не желает жить в строгих рамки двойных стандартов, сковывавших его родителей. Уже уверенно заявляющий, что не только может освободить заложников от тотального безденежья, о котором они стесняются говорить вслух, но и научит их самих «делать деньги». И она – Елена – потомок школьниц, чьими идеалами десятилетиями оставались не знавшие счет деньгам «лишние люди» Онегин, Печорин, Паратов, дружившие с малькиками, которым предписывалось свято верить в исключительность Овода, Корчагина и даже Павлика Морозова.

Дудки! Теперь у убогой только на вид Елены при ее нравственной чистоте, тонком вкусе, образованности и деловой активности свой расчет. И мужем (она готова затратить на это особые усилия) будет только Юрий Юрьевич. Ради союза с ним все рассчитавшая потенциальная невеста устраивает беспроигрышную борьбу с соперницей – секретаршей, чье кратковременное влияние на шефа воспитанной бабушкой в дореволюционных традициях тихоне Елене удается запросто нейтрализовать даже по телефону. А за два часа сценического действа (первый акт продолжается 60 минут, а второй – как это обычно выверяется в театре – 55 минут) она проводит избранника, да и себя от подразумевавшейся ненависти до любви. И, более того, до свадебного обряда.

При том, что изящно выписанные драматургом и прочувствованно озвученные обаятельными, теперь уже, несмотря на молодость, профессиональными актерами РДТ Марией Дубовицкой и Олегом Амирбековым диалоги героев становятся главным украшением спектакля. Представления, в котором играющие роли молодых современников актеры вместе с режиссером-постановщиком во всем от корневой закваски разобрались сами. И сквозь тернии постулатов и лозунгов воплощают их в жизнь - на свой страх и риск - тоже сами.

Так, как нужно и можно даже в экстремальных условиях небезопасного бизнеса или при необходимости, уверенно разобраться с несостоятельной соперницей. Чтобы сквозь перепалки, упреки и разборки все-таки выйти на искомую и достойную уважающего себя человека финишную прямую. В данном случае договориться не просто о роскошной свадьбе, но и об экзотическом обряде африканских племен, знаменующем ритуал открытых для демонстрации окружающим событий первой брачной ночи «Халам Бунду». Благо дедушка невесты имеет много друзей на африканском континенте, а для театра такая сцена - дополнительная возможность порадовать зрителей, такая свобода выбора, которой знаешь меру.

Слышала, да и видела, что на сей раз партнеры молодых по сцене - дедушка, бабушка, папа и мама Елены ну просто никакие, и написала бы об этом, если б не обстоятельства, отодвинувшие работу над начатым было материалом об этой премьере, не пришлось отложить на полпути и надолго. И оказалось, что подсознание успело за это время дополнить первые впечатления о «Халам Бунду». И признать, что нет причин упрекать в несостоятельности талантливых, любимых зрителями изобретательных и полных обаяния народных артистов Александру Никушину, Мабуда Магеррамова, Сафу Мирзагасанова и их партнеров. С чего бы им тут выдавать яркие образные характеры, если играть приходится оказавшихся в проигрыше граждан, которым и гордиться-то нечем, и разоблачать, упрекая, не в чем. Тем более оправдывать прошедшее время, натворившее много бед…

Важной показалось и еще одна догадка, напоследок мелькнувшая в сознании как вовсе не пустяшное озарение. Да, XXI век властно шагает по планете уже 17-й год и успехов у цивилизации по большому счету не счесть. Но ширится агрессия, гибнут люди, страны, материальные и духовные ценности. Трагически падает интерес к знаниям, постигать которые нынешними темпами все сложнее. А мы тут обращаемся к традициям древних африканских племен, ритуалам неинтеллектуального свойства - не есть ли это голос в пользу все чаще звучащего предупреждения о надвигающейся деградации человечества?

Вот, оказывается, как о многом могут рассказать и о многом заставить задуматься пьеса и спектакль автора, умеющего талантливо говорить о человеке и жизни вообще. О социально-психологическом конфликте поколений, об истории, традициях-обычаях, о браваде расхрабрившегося, поверившего в себя юноши, о женских чувствах, любви вообще и даже о деньгах. Посмотрите эту романтическую историю с добрым концом. Здесь, право, есть о чем подумать. Ведь театр в принципе не обращается к случайным проблемам…

Галина Микеладзе