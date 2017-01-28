В столице Азербайджана пройдет вечер ансамбля лезгинской песни и танца «Сувар».
Об этом 1news.az сообщил художественный руководитель ансамбля Завир Наджафов.
Вечер ансамбля лезгинской песни и танца «Сувар» состоится 18 февраля в одном из домов торжеств. На вечере также выступят известные артисты азербайджанской эстрады.
Напомним, что в 2011 году Министерство культуры и туризма Азербайджана присвоило ансамблю почетное звание «Народный коллектив». В том же году ансамбль достойно представил Азербайджан на международном фестивале в Анкаре.
По вопросам приобретения билетов можно обратиться по номеру: (055) 555-53-93.
Рустам Азимов, И.А.