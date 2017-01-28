31 января в Центре современного искусства YARAT будет показан короткометражный фильм «Марьям» режиссеров Хайяма Абдуллаева и Элмаддина Алыева.

Экранное произведение снят на основе творчества молодой художницы Марьям Алекперли. Фильм помогает ознакомится не только с творчеством, но и образом мысли, мировидением художницы.

События в фильме происходят в вымышленном пространстве. Оставшаяся в комнате наедине со своим творчеством, пожилая художница посредством картин вновь возвращается к началу своей жизни.

В показе фильма, который будет представлен на азербайджанском языке с русскими субтитрами, могут принять участие все желающие.

АЗЕРТАДЖ