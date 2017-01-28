USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Культура

В YARAT будет представлен фильм «Марьям» 28.01.2017 17:01

31 января в Центре современного искусства YARAT будет показан короткометражный фильм «Марьям» режиссеров Хайяма Абдуллаева и Элмаддина Алыева.

Экранное произведение снят на основе творчества молодой художницы Марьям Алекперли. Фильм помогает ознакомится не только с творчеством, но и образом мысли, мировидением художницы.

События в фильме происходят в вымышленном пространстве. Оставшаяся в комнате наедине со своим творчеством, пожилая художница посредством картин вновь возвращается к началу своей жизни.

В показе фильма, который будет представлен на азербайджанском языке с русскими субтитрами, могут принять участие все желающие.

АЗЕРТАДЖ

758количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТОУчастница шоу «Холостяк» снялась в клипе Намика Гарачухурлу – ФОТО – ВИДЕООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиНадежда Савченко подключилась к защите Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева – ФОТОДочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТОПожар в жилом доме на улице «Советская» потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Баку вынесен приговор мужчине, который расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив егоЛиндси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТОКим Чен Ын заглянул в будущее Пхеньяна - ФОТОЦукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцах

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января18:25 Самир Аббасов: «Гол мы забили, но очень быстро и пропустили»18:16 Зимняя сказка: Природа Азербайджана, окутанная белым платком - ФОТОРЕПОРТАЖ17:52 «Габала» потеряла очки в первом матче после зимнего перерыва17:45 Тарифы для участия во вступительных экзаменах в Азербайджане включены в список регулируемых государством услуг17:36 Полина Рагимова набрала 30 очков17:29 Мэр Берлина обратился к Трампу: «Дорогой мистер президент, не стройте эту стену!»17:20 Али Ахмедов: «Распоряжение президента касательно Джоджуг Мерджанлы – предвестник великих событий»17:11 В Баку состоится вечер ансамбля «Сувар» - ФОТО17:01 В YARAT будет представлен фильм «Марьям»16:50 AZAL продолжит выполнять полеты в Гянджу и Габалу16:43 Эмин Махмудов сыграл, «Боавишта» проиграла16:30 В воскресенье в Баку и на Абшероне сохранятся неблагоприятные погодные условия, возможен снег16:22 Рейналдо: «Я приехал сюда, чтобы добиться успеха»16:13 Азай Гулиев: Власти Армении должны прислушаться к призывам Платформы мира16:00 Линдси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТО