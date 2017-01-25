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Культура

Роман «Поющие в терновнике» переведен на азербайджанский язык – ФОТО – ВИДЕО 25.01.2017 20:16

Всемирно известный роман австралийской писательницы Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» переведен на азербайджанский язык.

Эта семейная сага получила жизнь на азербайджанском языке благодаря писательнице Айтен Джаваншир, выступившей автором перевода книги, которая получила в азербайджанском переводе название «Tıkanlıgda şərgi deyənlər» и была выпущена в издательстве «Qanun», а приобрести роман можно в сети книжных магазинов «Ali & Nino».

«Я с детства любила эту книгу и фильм, снятый по роману «Поющие в терновнике», но ранее не думала о ее переводе. Меня в свое время потрясла музыка в фильме, написанная композитором Генри Манчини – это замечательная, божественная музыка заставляет понимать и осознавать боль героев романа», - рассказывает в интервью 1news.az Айтен Джаваншир, отметившая, что на перевод книги у нее ушел с перерывами один год.

А.Джаваншир подчеркнула также следующее: «Я вложила в перевод романа «Поющие в терновнике» всю свою душу, как и автор книги, и теперь смело могу говорить, что являюсь автором четырех книг».

Отметим, что «Tıkanlıgda şərgi deyənlər» стали первым переводом писательницы Айтен Джаваншир, являющейся автором книг «Vəkil», «Ayaqlarım üşüyürdü» и «Pərdələri çəkin».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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