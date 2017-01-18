В канун Праздника Святого Валентина 11 февраля бакинцы в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна увидят спектакль «Жестокий урок» по пьесе Валентина Красногорова в исполнении ведущих российских артистов театра и кино в постановке Михаила Горевого.

Об этом сообщает пресс-служба РДТ.

В спектакле заняты певица Настя Задорожная, артисты театра и кино Олег Фомин, Аристарх Венес, Регина Мянник. Они покажут драму о социальных и психологических корнях жестокости, о тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от аморальных.

В основу пьесы положен реальный психологический эксперимент, получивший широкий международный резонанс, когда двое студентов под руководством профессора в научных целях истязают женщину. Участие в эксперименте серьезно отражается на личных отношениях персонажей.

В наши дни, когда насилие становится частью обыденной жизни, острый сюжет держит аудиторию в постоянном напряжении, и спектакль идет на одном дыхании, приобретая особую актуальность и имея особенный успех у молодежи.

И только концовка, смягчающая сдавливавшую действующих лиц на протяжении спектакля эмоциональную напряженность, удивляя, позволяет расслабиться – актерам и зрителям.

Билеты на спектакль продаются в кассе Русского драматического театра а и централизованных кассах города Баку.

Галина МИКЕЛАДЗЕ