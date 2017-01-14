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Культура

Фотографам, отличившимся по итогам года, предоставлены призы - ФОТО 14.01.2017 23:52

14 января Союз фотографов Азербайджана (СФА) провел церемонию награждения – «Фотограф года - 2016».

Мероприятие проходило в Международном центре мугама при поддержке Министерства культуры и туризма.

До церемонии гости ознакомились с фотовыставкой Орхана Асланова «My Azerbaijan».

На мероприятии были объявлены итоги 2016 года в азербайджанском фотоискусстве и вручены награды. За новаторство в фотоискусстве, исследования, заслуги в этой области и с учетом постоянного обмена опытом с коллегами, Рамиз Тарвердиев и Хиджран Бабаев награждены почетными грамотами СФА.

Орхан Азим, реализовавший фотожурналистский проект о пространстве, превратившемся в 30-летнюю черную страницу человечества, за фотовыставку «Чернобыль – 30» награжден дипломом.

Шахвалат Ейвазов и директор Челябинского краеведческого музея, председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский за развитие связей между Азербайджаном и Челябинском удостоены премии «Друзья азербайджанской фотографии».

Тогрул Гасанбейли награжден премией «Умид» имени Гусейна Гусейнзаде.

Премия «Художественная фотография», учрежденная компанией «ArtFaktor», присуждена Орхану Асланову.

Напомним, что церемония награждения «Фотограф года», проводимая Союзом фотографов Азербайджана с 1999 года стала традицией.

Мероприятие прошло при информационной поддержке Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

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