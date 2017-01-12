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Культура

Платформа «YARAT Friends» подвела итоги 2016 года - ФОТО 12.01.2017 20:45

Действующая при Центре Современного Искусства YARAT платформа «YARAT Friends» собрала своих членов в концептуальном ресторане «Passage 1901» с весьма интересной программой, чтобы отметить новый 2017 год и подвести итоги 2016 года.

Вечер открыл художественный директор Центра Современного Искусства YARAT Бьерн Гельдхоф. Поприветствовав гостей, он рассказал об особенностях и значении нашей платформы.

Чуть позднее директор департамента по связям с общественностью Хокума Каримова подытожила 2016 год коротким видеоотчетом о мероприятиях, проведенных в рамках платформы «YARAT Friends».

В этот особенный вечер гостям были представлены огненный и светодиодный перформанс, музыкальное выступление Микаила Рафиева и Эмина Эминзаде и танцевальный конкурс от Ильхама Османова. Завершил вечер известный DJ Эльчин Гулиев.

Спонсором вечера платформы «YARAT Friends» являлась компания «Chelebi furniture & décor», которая предоставила каждому члену нашей платформы эксклюзивные подарки.

«YARAT Friends» - уникальная платформа, сформированная на основе членства индивидуальных лиц и компаний, ее цель - донести понятие современного искусства до широкой аудитории и создать сообщество любителей этого направления.

Платформа предлагает своим членам туры с участием кураторов и художников, приглашение на мероприятия, организуемые только для членов платформы, а также предоставляет особые преимущества и дополнительные возможности, такие как программа «Путешествие по Искусству» (Art Travel).

Присоединяясь к «YARAT Friends», вы получите возможность улучшить свои знания о современном искусстве и внести вклад в его развитие, а также поддержать признание современного азербайджанского искусства во всем мире. Все желающие присоединиться к «YARAT Friends» могут связаться по электронной почте [email protected] или с центром YARAT.

1news.az

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