26 декабря проводили в последний путь выдающегося представителя национального музыкального искусства, народного артиста, Президентского пенсионера, ханенде Агахана Абдуллаева.

В церемонии прощания приняла участие первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. Она выразила глубокие соболезнования членам семьи и родственникам незабвенного мастера.

Гроб с телом покойного был установлен на траурно убранном постаменте во Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе.

К гробу мастера были возложены венки от имени Президента Азербайджанской Республики, коллектива Фонда Гейдара Алиева. Вокруг гроба были разложены венки от правительственных структур и различных коллективов.

В зале звучала траурная музыка.

Коллеги, друзья, знакомые Агахана Абдуллаева, известные деятели науки и культуры один за другим приходили в здание дворца, чтобы отдать последний долг выдающемуся мастеру.

Открывая траурную церемонию, министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, что Агахан Абдуллаев был мастером, которому принадлежали свое место, свой почерк среди азербайджанских исполнителей мугама. Он проложил свой путь в национальном исполнительском искусстве. Творчество Агахана Абдуллаева, основанное на традициях наших классических ханенде, привнесло новизну в национальную музыку. Эта новизна отчетливо проявилась в его отношении к мугаму, искусству ханенде, манере исполнения.

Было сообщено, что появившийся на свет в Баку в 1950 году мастер получил образование в Среднем специальном музыкальном училище имени А.Зейналлы. Он посвятил развитию и пропаганде азербайджанской музыки 40 лет жизни. Выдающийся мастер Агахан Абдуллаев объездил Азербайджан, выступал с гастролями в более чем 20 странах мира. И всюду одухотворенно, с истинным мастерством исполнял азербайджанские мугамы, народные и композиторские песни. Он всегда пел от сердца. Его заслуги в развитии азербайджанской музыки всегда высоко оценивались, ханенде были присвоены почетные звания, он был удостоен орденов и медалей.

Министр подчеркнул, что аудио- и видеозаписи мугамных десгяхов, с большим мастерством и вдохновением исполненных Агаханом Абдуллаевым, хранятся в золотом фонде Азербайджанского телевидения.

Было подчеркнуто, что ханенде придавал большое значение педагогической и просветительской деятельности. С 1977 года он преподавал мугам в музыкальном училище имени А.Зейналлы, внес большой вклад в формирование молодого поколения ханенде, известен как учитель многих известных ханенде. Он неоднократно был членом жюри телевизионных конкурсов мугама.

Министр подчеркнул, что искусство Агахана Абдуллаева неувядаемо и бессмертно. Его чарующий голос навсегда останется в памяти людей.

Выступившие на церемонии прощания народные артисты Ариф Бабаев, Алим Гасымов и Сиявуш Керими говорили об исполнительском мастерстве Агахана Абдуллаева, его самоотверженной работе по пропаганде, популяризации и развитию наших мугамов.

Было отмечено, что Агахан Абдуллаев – мастер, завоевавший право навечно остаться в истории нашей музыки и культуры.

Выступивший от имени семьи покойного Хошбахт Абдуллаев выразил глубокую признательность за уважение и почтение к памяти его отца.

Затем гроб с телом покойного проводили в последний путь.

Покойный был предан земле на кладбище в селе Тюркян.

Аллах рехмет элясин!

АЗЕРТАДЖ