Недавно в галерее Art Tower состоялась презентация поэтического сборника Ульвии Ахундовой.

В книгу под названием «Дыши» вошли стихи и рассказы, написанные автором в период с 2009 года по сегодняшний день.

«Если говорить о прозе, то практически все рассказы основаны на реальных ситуациях, необязательно произошедших со мной – мне доводилось заимствовать сюжеты у друзей и знакомых или превращать в сценарий случайно подслушанную историю. Стихи же для меня – это чистые эмоции, которые иногда удается поймать, как дети ловят бабочек – вот ты подкрадываешься к ней, готовишься накрыть ладонями, стараешься не спугнуть и не повредить хрупкие крылья. Со стихами ровным счетом то же самое: главное, не спугнуть. Если быть внимательным и терпеливым, то научишься различать: вот этот серый мотылек – «боль», а эта красивая бабочка – «любовь»», - говорит Ульвия в беседе с корреспондентом 1news.az.

Также автор добавляет, что поэзия воспринимается ею как способ рассказать о том, о чем не всегда удобно говорить на языке прозы и о чем мы порой не решаемся заговорить друг с другом, потому что испытываем смущение. А когда чувства обретают поэтическую форму, то озвучивать их становится гораздо проще, волнение спадает.

«Мне кажется, стихи рождаются не для того, чтобы их обязательно прочитали, а потому что ты испытал определенные эмоции, которые должны во что-то трансформироваться. А то, что они в итоге сложились в книгу – это произошло уже благодаря поддержке моей семьи и друзей», - говорит У.Ахундова.

Отметим, что презентация сборника проходила в новой галерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер. Здесь выставляются работы художников и ремесленников, а также практически каждый уик-энд организуются мастер-классы, лекции на тему искусства, реализуются прочие образовательные программы.

Вечер выдался очень теплым благодаря замечательным гостям, некоторые из которых согласились выступить в роли чтецов. Произведения Пушкина, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Мирзы Шафи Вазеха и Мехсети Гянджеви звучали в исполнении народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной, режиссера и барда Джавида Имамвердиева и актрисы Нателлы Керимовой.

Отметим также, что Ульвия Ахундова является сценаристом, переводчиком, а в данный момент работает менеджером по образовательным программам в Центре современного искусства «YARAT».

И напоследок, представляем вашему вниманию несколько вошедших в сборник лирических стихотворений, которые непременно затронут струны вашей души.

Мы летим, не касаясь заснеженных улиц,

В душной банке такси - два больших мотылька.

Ах, какими мы светскими вдруг обернулись.

"Скоро лондонский рейс. Опоздаешь. Пока!"

Отпускаем друг друга легко, без печали,

С чуть усталой улыбкой, как в добром кино,

Мы разумными слишком и взрослыми стали,

Убеждая друг друга, что нам все равно.

Я без всякой вины, и без всякой надежды

Запах твой уношу, словно тайну в груди.

Видишь, я не грущу.

Я такая, как прежде.

Скоро лондонский рейс. Опоздаешь! Иди!

(ноябрь 2015- февраль 2016)

***

ОН ЖИВЕТ ДАЛЕКО

Он живет далеко,

Там, где вольные ветры

Проникают без страха

Сквозь стены домов,

Несмотря на простуду,

Дорог километры,

На словесный туман,

И отсутствие слов,

Он живет и поет,

Несмотря на усталость,

На заливший окно

Тусклый свет ночника,

На продрогший январь и ту вечную малость,

Что уснуть не дает в ожиданье звонка.

В сизых сумерках пишет

Рассказы и песни,

И читает их звездам и диким ветрам,

Я ловлю лунный свет,

И, когда мы не вместе,

Просто радуюсь этим нехитрым дарам.

Под скрипучий оркестр

Рассохшихся лестниц,

Я пою его песни, читаю стихи,

И, наверное, то, что сейчас мы не вместе,

Хоть отчасти мои искупает грехи….

***

ТЫ СЧАСТЛИВЕЙ МЕНЯ.

Ты счастливей меня,

Ты свободней меня,

У тебя в мастерской пахнет масляной краской,

У меня только утро бесцветного дня,

У тебя же по полочкам яркие сказки,

У тебя семь морей по стенам расплескалось,

А со мной только книжная пыль и усталость,

Рыжий кот в мастерской стережет твои тайны,

Мне оставив лишь сны,

Да и сны все случайны...

Я зайду, одолжу кофе и сигареты,

Я зайду, попрошусь в твое странное лето,

И в подушку уткнусь – всю в заплатках рассвета.

Ты Счастливей меня, но не знаешь об этом...

Текст: Лейла Мамедова, Ф.Б.

Фото: ArtCouncil Azerbaijan