Недавно в галерее Art Tower состоялась презентация поэтического сборника Ульвии Ахундовой.
В книгу под названием «Дыши» вошли стихи и рассказы, написанные автором в период с 2009 года по сегодняшний день.
«Если говорить о прозе, то практически все рассказы основаны на реальных ситуациях, необязательно произошедших со мной – мне доводилось заимствовать сюжеты у друзей и знакомых или превращать в сценарий случайно подслушанную историю. Стихи же для меня – это чистые эмоции, которые иногда удается поймать, как дети ловят бабочек – вот ты подкрадываешься к ней, готовишься накрыть ладонями, стараешься не спугнуть и не повредить хрупкие крылья. Со стихами ровным счетом то же самое: главное, не спугнуть. Если быть внимательным и терпеливым, то научишься различать: вот этот серый мотылек – «боль», а эта красивая бабочка – «любовь»», - говорит Ульвия в беседе с корреспондентом 1news.az.
Также автор добавляет, что поэзия воспринимается ею как способ рассказать о том, о чем не всегда удобно говорить на языке прозы и о чем мы порой не решаемся заговорить друг с другом, потому что испытываем смущение. А когда чувства обретают поэтическую форму, то озвучивать их становится гораздо проще, волнение спадает.
«Мне кажется, стихи рождаются не для того, чтобы их обязательно прочитали, а потому что ты испытал определенные эмоции, которые должны во что-то трансформироваться. А то, что они в итоге сложились в книгу – это произошло уже благодаря поддержке моей семьи и друзей», - говорит У.Ахундова.
Отметим, что презентация сборника проходила в новой галерее Art Tower, расположенной в Ичери шехер. Здесь выставляются работы художников и ремесленников, а также практически каждый уик-энд организуются мастер-классы, лекции на тему искусства, реализуются прочие образовательные программы.
Вечер выдался очень теплым благодаря замечательным гостям, некоторые из которых согласились выступить в роли чтецов. Произведения Пушкина, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Мирзы Шафи Вазеха и Мехсети Гянджеви звучали в исполнении народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной, режиссера и барда Джавида Имамвердиева и актрисы Нателлы Керимовой.
Отметим также, что Ульвия Ахундова является сценаристом, переводчиком, а в данный момент работает менеджером по образовательным программам в Центре современного искусства «YARAT».
И напоследок, представляем вашему вниманию несколько вошедших в сборник лирических стихотворений, которые непременно затронут струны вашей души.
Мы летим, не касаясь заснеженных улиц,
В душной банке такси - два больших мотылька.
Ах, какими мы светскими вдруг обернулись.
"Скоро лондонский рейс. Опоздаешь. Пока!"
Отпускаем друг друга легко, без печали,
С чуть усталой улыбкой, как в добром кино,
Мы разумными слишком и взрослыми стали,
Убеждая друг друга, что нам все равно.
Я без всякой вины, и без всякой надежды
Запах твой уношу, словно тайну в груди.
Видишь, я не грущу.
Я такая, как прежде.
Скоро лондонский рейс. Опоздаешь! Иди!
(ноябрь 2015- февраль 2016)
***
ОН ЖИВЕТ ДАЛЕКО
Он живет далеко,
Там, где вольные ветры
Проникают без страха
Сквозь стены домов,
Несмотря на простуду,
Дорог километры,
На словесный туман,
И отсутствие слов,
Он живет и поет,
Несмотря на усталость,
На заливший окно
Тусклый свет ночника,
На продрогший январь и ту вечную малость,
Что уснуть не дает в ожиданье звонка.
В сизых сумерках пишет
Рассказы и песни,
И читает их звездам и диким ветрам,
Я ловлю лунный свет,
И, когда мы не вместе,
Просто радуюсь этим нехитрым дарам.
Под скрипучий оркестр
Рассохшихся лестниц,
Я пою его песни, читаю стихи,
И, наверное, то, что сейчас мы не вместе,
Хоть отчасти мои искупает грехи….
***
ТЫ СЧАСТЛИВЕЙ МЕНЯ.
Ты счастливей меня,
Ты свободней меня,
У тебя в мастерской пахнет масляной краской,
У меня только утро бесцветного дня,
У тебя же по полочкам яркие сказки,
У тебя семь морей по стенам расплескалось,
А со мной только книжная пыль и усталость,
Рыжий кот в мастерской стережет твои тайны,
Мне оставив лишь сны,
Да и сны все случайны...
Я зайду, одолжу кофе и сигареты,
Я зайду, попрошусь в твое странное лето,
И в подушку уткнусь – всю в заплатках рассвета.
Ты Счастливей меня, но не знаешь об этом...
Текст: Лейла Мамедова, Ф.Б.
Фото: ArtCouncil Azerbaijan