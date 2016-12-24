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Культура

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии - ФОТО 24.12.2016 13:41

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках литературного проекта «Слово» состоялся вечер поэзии.

В мероприятии, проходившем в Национальном музее искусств Азербайджана при поддержке Министерства культуры и туризма, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, молодая поэтесса Лейла Алиева.

На вечере любители поэзии, молодые поэты прочитали любимые стихотворения различной тематики.

На мероприятии послы России, Франции и Мексики в Азербайджане прочитали стихотворения, в том числе и посвященные Баку. Лейла Алиева также представила вниманию собравшихся свои стихи.

Наряду с тем, что вечер повышает интерес и внимание к литературе и поэзии, оно также значимо в свете пропаганды культуры нашей страны, популяризации нашей классической и современной литературы в мире, выявления новых талантливых поэтов, изучения культуры различных стран и, таким образом, сохранения мультикультуральных традиций.

Участники также ознакомились с представленным в Национальном музее искусств Азербайджана фотопроектом Лейли Алекберовой «Женские портреты».

АЗЕРТАДЖ

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