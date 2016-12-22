«Аленький цветочек»

В канун Нового года, 24 и 25 декабря, на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна состоятся гастроли Московского театра Доброй сказки (Молодежная группа театра «Товарищество артистов МХАТ»), который покажет музыкальную детскую сказку «Аленький цветочек». О чем же она в интерпретации этой труппы?

О том, конечно, что в некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец. И было у того купца три дочери. Все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И ничего родители для дочерей не жалели. И пожелали красавицы-дочери под Новый год, чтобы исполнились их самые заветные желания. Одна захотела золотой венец из камней самоцветных, другая – зеркальце из хрусталя. А третья - самая младшая - попросила Аленький цветочек, краше которого нет на белом свете. Вот это, казалось бы, самое простое желание и оказалось самым трудным! Много купец сил потратил, многое преодолел, но исполнил желание всех дочерей. А уж что принесли желания любимым дочерям, узнают только те, кто придет на это представление в театр.

Старинная, всеми любимая сказка о добре и зле, верности слову своему и настоящей любви расскажет о том, что под Новый год самые заветные желания исполняются всегда.

В спектакле много песен, танцев, красочных костюмов. А еще - неожиданных поворотов сюжета и, конечно же, счастливый финал.

«Али и Нино» по роману Курбана Саида

Подготовленный коллективом Русского драматического театра по заказу Министерства культуры и туризма Азербайджана в рамках объявленного в стране Года мультикультурализма вечером того же дня, 24 декабря, состоится еще одна премьера. И будет это спектакль «Али и Нино», поставленный по созданной Валентиной Резниковой пьесе, в основе которой - хроника событий 1914-1920 годов, составившая содержание ставшего очень популярным во всем мире романа Курбана Саида.

На сей раз это - любопытные факты из общественной жизни Баку и азербайджанской аристократии, о взаимоотношениях представителей разных культур и вероисповедания. Это трагедия влюбленных представителей азербайджанского и грузинского народов, а также роковые стечения обстоятельств, разлучившие Али и Нино.

Все это бакинцы увидят в спектакле режиссера Ильгара Сафата. Танцы поставила заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева. Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев. В роли Али поклонники театрального искусства поочередно увидят артистов Руфата Назарова и Мурада Мамедова, в роли Нино – Хаджар Агаеву.

Есть в спектакле герой по имени Ильяс бек. Это - друг Али, прототипом которого стал один из сыновей Зейналабдина Тагиева. Того, кто воевал в татарском полку «Дикой дивизии». Его сыграет начинающий актер Ибрагим Чингиз, уже известный в определенных кругах как талантливый исполнитель одного из основных стилей хип-хопа - рэпа и альтернативного ему драм-н-бейс.

В роли потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отца Али) – заслуженный артист Азербайджана Аскер Рагимов, отца Нино сыграют – тоже поочередно – народный артист Мурад Ягизаров и Ягуб Зейналов. В роли матери Нино будет выступать Медина Муллаева, а народный артист Юрий Балиев сыграет роль князя Дадиани. Заслуженный артист Фирдовси Атакишиев предстанет на этот раз в роли брата Сафар хана по имени Асад-ас-Салтане Ширваншир, заслуженная артистка Эльмира Асланова сыграет княгиню Орбелиани.

В общей сложности в спектакле занята большая часть труппы. Так что бакинцев ждет не только новая информация о неизвестной нынешнему поколению жизни азербайджанской аристократии, о моральных ценностях, определявших нравственный и психологический климат в начале ХХ века, но и встреча с представителями трех поколений актерского состава труппы Русского драматического театра. А вот «Жестокий урок» по пьесе Валентина Красногорова в исполнении ведущих российских артистов театра и кино в постановке Михаила Горевого бакинцы увидят в канун Дня святого Валентина 11 и 12 февраля.

В спектакле заняты певица Настя Задорожная, а также артисты театра и кино Олег Фомин, Аристарх Венес, Регина Мянник. Они покажут драму о социальных и психологических корнях жестокости, тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от аморальных.

В основу пьесы положен реальный психологический эксперимент, получивший широкий международный резонанс, когда двое студентов под руководством профессора в научных целях истязают женщину. Участие в эксперименте серьезно отражается на личных отношениях персонажей.

В наши дни, когда насилие становится частью обыденной жизни, острый сюжет держит аудиторию в постоянном напряжении, и спектакль идет на одном дыхании, приобретая особую актуальность н имея особенный успех у молодежи.

И только концовка, смягчающая сдавливавшую действующих лиц на протяжении спектакля эмоциональную напряженность, удивляя, позволяет расслабиться – актерам и зрителям. Здорово!

Билеты на все спектакли продаются в кассе Русского драматического театра, и в централизованных кассах города Баку.

Галина Микеладзе

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