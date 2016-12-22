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Культура

Новогодние подарки от РДТ – ФОТО - ВИДЕО 22.12.2016 12:45

«Аленький цветочек»

В канун Нового года, 24 и 25 декабря, на сцене Русского драматического театра  имени  Самеда Вургуна состоятся гастроли Московского театра Доброй сказки (Молодежная группа театра «Товарищество артистов МХАТ»),  который покажет музыкальную детскую сказку «Аленький цветочек». О чем же она в интерпретации этой труппы?

О том, конечно, что в  некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец. И было у того купца три дочери. Все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех.  И ничего родители для дочерей не жалели. И пожелали красавицы-дочери под Новый год, чтобы исполнились их самые заветные желания. Одна захотела золотой венец из камней самоцветных, другая – зеркальце из хрусталя. А третья - самая младшая - попросила Аленький цветочек, краше которого нет на белом свете.  Вот это, казалось бы, самое простое желание  и оказалось самым трудным! Много купец сил потратил, многое преодолел, но исполнил желание всех дочерей. А уж что принесли желания любимым дочерям,  узнают только те, кто придет на это представление в театр.

Старинная, всеми любимая сказка о добре и зле, верности слову своему и настоящей любви расскажет о том, что  под Новый год самые заветные желания исполняются всегда.

В спектакле много песен, танцев, красочных костюмов. А еще - неожиданных поворотов сюжета и, конечно же, счастливый финал.

«Али и Нино»  по роману Курбана Саида

Подготовленный коллективом  Русского драматического театра по заказу Министерства культуры и туризма  Азербайджана  в  рамках объявленного в стране Года мультикультурализма  вечером  того же дня, 24 декабря, состоится  еще одна премьера. И будет это  спектакль «Али и Нино», поставленный по созданной Валентиной Резниковой пьесе, в основе которой - хроника событий  1914-1920 годов,  составившая содержание  ставшего очень популярным во всем мире романа Курбана Саида.

На сей раз это - любопытные факты  из общественной жизни Баку и азербайджанской аристократии,  о взаимоотношениях  представителей разных   культур  и вероисповедания. Это  трагедия влюбленных представителей  азербайджанского и грузинского народов, а также роковые стечения обстоятельств, разлучившие Али и Нино.

Все это бакинцы увидят в спектакле режиссера  Ильгара Сафата. Танцы  поставила заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева. Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев. В роли Али поклонники театрального искусства  поочередно увидят артистов Руфата Назарова и Мурада Мамедова, в роли Нино – Хаджар Агаеву.

Есть в спектакле герой по имени Ильяс бек. Это - друг Али, прототипом которого стал один из сыновей Зейналабдина Тагиева. Того, кто воевал в татарском полку «Дикой дивизии». Его сыграет начинающий актер Ибрагим Чингиз, уже известный в определенных кругах как талантливый исполнитель одного из основных стилей  хип-хопа -  рэпа и альтернативного ему  драм-н-бейс.

В роли потомственного аристократа Сафар хана Ширваншира (отца Али) – заслуженный  артист Азербайджана Аскер Рагимов, отца Нино сыграют – тоже поочередно – народный артист Мурад Ягизаров и Ягуб Зейналов. В роли матери Нино будет выступать  Медина Муллаева, а народный артист Юрий Балиев сыграет роль князя Дадиани. Заслуженный  артист  Фирдовси Атакишиев предстанет на этот раз в роли брата Сафар хана по имени Асад-ас-Салтане Ширваншир, заслуженная артистка Эльмира Асланова сыграет княгиню Орбелиани.

В общей сложности в спектакле занята большая часть труппы. Так что бакинцев ждет не только новая информация о неизвестной  нынешнему поколению жизни азербайджанской аристократии, о моральных ценностях, определявших  нравственный и  психологический климат  в начале ХХ века, но и встреча с представителями трех поколений актерского состава труппы Русского драматического театра. А вот «Жестокий урок» по пьесе Валентина Красногорова  в исполнении ведущих российских артистов театра и кино в постановке Михаила Горевого бакинцы увидят в канун Дня святого Валентина 11 и 12 февраля.

В спектакле заняты певица Настя Задорожная, а также артисты театра и кино Олег Фомин, Аристарх Венес, Регина Мянник. Они покажут  драму о социальных и психологических корнях жестокости, тонкой грани, отделяющей нравственные поступки от аморальных.

В основу пьесы положен реальный психологический эксперимент, получивший широкий международный резонанс, когда двое студентов под руководством профессора в научных целях истязают женщину. Участие в эксперименте серьезно отражается на личных отношениях персонажей.

В наши дни, когда насилие становится частью обыденной жизни, острый сюжет держит аудиторию в постоянном напряжении, и спектакль идет на одном дыхании, приобретая особую актуальность н имея особенный успех у молодежи.

И только концовка,  смягчающая  сдавливавшую действующих лиц на протяжении спектакля эмоциональную напряженность, удивляя, позволяет расслабиться – актерам и зрителям.  Здорово!

Билеты на  все спектакли продаются в кассе Русского драматического театра, и в централизованных кассах города Баку.

Галина Микеладзе

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