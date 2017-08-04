Команда YouTube-канала Alles Pro провела на центральных улицах азербайджанской столицы необычный социальный эксперимент.

Суть эксперимента состояла в том, что увешенный деньгами юноша стоял на улице с табличкой «Нуждаешься – возьми, есть возможность – помоги» - кто-то из прохожих, проходя мимо, с интересом разглядывал парня, кто-то помогал нуждающимся, а кто-то (их оказалось большинство) брал деньги.

Как это происходило можно увидеть в представленном ниже ролике – отметим, что в видео имеются проблемы со звуком из-за неполадок, произошедших с микрофоном.

Ф.В., Э.Т.