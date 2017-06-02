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Бомонд

Сафура Алиева вновь станет мамой – ФОТО 02.06.2017 09:58

Летом 2013 года Сафура создала семью - выйдя замуж за бизнесмена Фархада Алиева, звезда «Евровидения-2010» ушла со сцены, переехав с супругом в Стамбул.

В 2014 году пара стала родителями – в молодой семье родился сын Искандер, которому 9 мая исполнилось 3 года, а в ближайшее время в семье Фархада и Сафуры Алиевых ожидается прибавление.

Первыми радостную новость узнали подписчики С.Алиевой в социальной сети Instagram, где она разместила семейную фотографию со дня рождения сына Искендера, на которой заснята с округлившимся животиком.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @safuraliyeva

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