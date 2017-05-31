Сегодня в мире отмечается Всемирный день блондинок – праздник, придуманный женщинами-феминистками в США, которые пожелали развенчать миф о глупости женщин со светлыми волосами.

А вот мысль о том, что «джентльмены предпочитают блондинок», высказанная американской писательницей Анитой Лус в 1925 году в одноименном романе, вполне находит свое подтверждение. И не только в кино, где блондинки даже разделены по трем категориям («холодные», «сексуальные» и, простите, «тупые»), но и в жизни. По крайней мере, исследования некоторых психологов подтверждают, что блондинки кажутся мужчинам более привлекательными.

Самые знаменитые в мире блондинки-модели.

Подготовил Рустам Азимов

Кейт Мосс

Роузи Хантингтон-Уайтли

Наталья Водянова

Кейт Аптон

Кармен Касс

Лена Перминова

Клаудия Шиффер

Наташа Поли

Жизель Бюндхен

Карли Клосс

Саша Пивоварова

Источник: Gazeta.Ru