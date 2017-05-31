Сегодня в мире отмечается Всемирный день блондинок – праздник, придуманный женщинами-феминистками в США, которые пожелали развенчать миф о глупости женщин со светлыми волосами.
А вот мысль о том, что «джентльмены предпочитают блондинок», высказанная американской писательницей Анитой Лус в 1925 году в одноименном романе, вполне находит свое подтверждение. И не только в кино, где блондинки даже разделены по трем категориям («холодные», «сексуальные» и, простите, «тупые»), но и в жизни. По крайней мере, исследования некоторых психологов подтверждают, что блондинки кажутся мужчинам более привлекательными.
Самые знаменитые в мире блондинки-модели.
Подготовил Рустам Азимов
Кейт Мосс
Роузи Хантингтон-Уайтли
Наталья Водянова
Кейт Аптон
Кармен Касс
Лена Перминова
Клаудия Шиффер
Наташа Поли
Жизель Бюндхен
Карли Клосс
Саша Пивоварова
Источник: Gazeta.Ru