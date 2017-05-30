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Бомонд

Феридэ Ибрагимова: «Не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы» - ФОТО 30.05.2017 12:43

Столицу Азербайджана вновь посетила азербайджанская красавица, покорившая Киев и завоевавшая титул вице-мисс конкурса «Мисс Украина - 2015» Феридэ Ибрагимова.

Находясь в Баку, Ф.Ибрагимова приняла участие в fashion фотосъемке, backstage-кадры c которой представила в социальной сети Instagram, где также поделилась комментарием о своей большой любви к азербайджанской национальной кухне: «Ну, не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы».

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Ф.В, Г.Р. 

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