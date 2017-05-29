Популярный французский телеведущий Игорь Богданов поразил посетителей Каннского фестиваля своим внешним видом.

67-летний мужчина показался со спутницей, продемонстрировав всем следы от многочисленных пластических операций на лице.

Как сообщает «Комсомольская правда», лицо мужчины в последние годы все больше напоминает маску. Напомним, телеведущего сопровождала гражданская жена, которая на 34 года моложе Богданова.

Операциями «увлекается» и его брат Гришка. Родственники завоевали популярность, когда были телеведущими в 80-х годах.

Ren.tv