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Бомонд

Путешествие в арабскую ночь - презентация нового аромата от Alexandre J в Emporium 25.05.2017 10:45

Ароматы Alexander J в мире нишевой парфюмерии стоят особняком – они неповторимы и не похожи на творения других брендов.

Так бывает, когда именитый художник и дизайнер  осваивает новую для него стезю парфюмера. Создавая ароматы, Александр Джи делится своими воспоминаниями о путешествиях по Востоку - все они  отражают его впечатления от традиций арабской парфюмерии.

И поэтому на один день, 25 мая, Emporium превратится в восточный будуар. Именно в этот день в 18.00 в магазине состоится презентация нового аромата бренда - Altesse Mysore. Представлять его будет специально приглашенный креативный директор Alexander J – Амели Джаббан.

Чтобы сохранить с собой подольше атмосферу Востока, все желающие получат в подарок роспись хной на руках, а также только на один день на все ароматы бренда будет скидка 20%.

Ароматы Alexander J сделают вас заметным в любом обществе. Ярко индивидуальны не только сами композиции, но и их упаковка, которая является украшением туалетного столика. Автор использует в оформлении кристаллы, кожу, дорогое дерево, перламутр. Каждый флакон -  это произведение искусства и удивительно хорошо подходит к аромату, заключенному внутри него.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +994124640707; +994502835000, а также на facebook.com/EmporiumBaku и instagram.com/emporiumbaku

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