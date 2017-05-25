Лидирующая сеть розничных магазинов на Ближнем Востоке - Paris Gallery - открыла свой первый люксовый магазин в Азербайджане.

Роскошный трехэтажный магазин с торговой площадью более 1000 кв.м. расположен в самом сердце города Баку - на Площади фонтанов, в здании бывшего кинотеатра «Араз».

Paris Gallery предлагает своим покупателям огромный ассортимент международных торговых марок парфюмерии, косметики, часов, очков, аксессуаров и кожаных изделий премиум-класса.

В магазине представлен большой выбор ароматов таких брендов, как Giorgio Armani,Tom Ford, Burberry, Guerlain, Creed, а также много эксклюзивных брендов, которые представлены в Баку впервые, такие как Amorino, Cupid, Music de Parfum, Blend oud, Nasamat, Mood, Perfume Treasure и другие. Их респектные, неординарные и роскошные ароматы обязательно порадуют любителей парфюмерии.

Поклонники прекрасного смогут погрузиться в незабываемый мир красоты благодаря широкому ассортименту классической элитной косметики ведущих мировых брендов, таких как Clinique, Estee Lauder, Lancome, Sisley, Yves Saint Laurent и Elemis.

Любители моды и часов будут рады узнать, что магазин Paris Gallery открылся с последними сезонными коллекциями модных аксессуаров и изысканных часов от лучших мировых брендов. В качестве эксклюзивных марок представлены такие бренды, как Tonino Lamborghini, Karloff, Aigner, Ebel, Concord, Movado, Rovina, Sospiro, Ingersoll и другие.

Клиенты останутся довольны выбором и идеальной подборкой подарков как для себя, так и для близких и друзей.

Следуя своему основному принципу – учитывать интересы каждого покупателя – все магазины Paris Gallery знаменуют собой новую эру элитного шопинга с инновационными концептами, безупречными стандартами сервиса и современным арабским гостеприимством, что является синонимом Paris Gallery уже на протяжении 20 лет.

Комментируя открытие нового магазина, директор по маркетингу и франчайзингу компании Paris Gallery Group господин Мoхамад Джабер отметил: «Я рад, что мы сейчас в Баку, в столице Азербайджана. Это является важной вехой для нас. Мы здесь, чтобы предложить жителям Баку лучшие бренды класса люкс и непревзойденный опыт в области покупок, и нацелены на установление долгосрочных отношений с ними. Долгие и плодотворные отношения с клиентами являются одним из наших самых ценных активов».

Paris Gallery - это безупречный уровень сервиса, качественная, настоящая продукция и подлинное гостеприимство.

В официальном открытии первого люксового магазина Paris Gallery в Азербайджане, состоявшемся на минувшей неделе, приняли участие почетные гости, любители парфюмерии, моды и часов, блогеры, представители шоу-бизнеса и медиа. На мероприятии всех гостей ждало много сюрпризов. Одним из основных моментов вечера был розыгрыш главного приза - путевки на двоих в Дубай на 3 ночи.

Paris Gallery – ведущий представитель группы компаний Paris Gallery Group, лидирующий оператор торговли предметами роскоши на Ближнем Востоке. Растущая сеть из более чем 85 магазинов, находящихся в наиболее удобных местах по всей территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна, занимающая общую площадь в 3 000 000 кв. м., Paris Gallery предлагает своим покупателям разнообразный ассортимент от более чем 650 международных торговых марок по всем видам продукции, включая парфюмерию, косметику, часы, ювелирные украшения, модные аксессуары и очки.

Более подробную информацию о Paris Gallery можно узнать по телефонам: +994 12 497 3822 | 3866 | 3877, а также на страницах в Instagram https://www.instagram.com/parisgalleryaz/ и Fасеbооk https://www.facebook.com/parisgalleryaz/?fref=ts

Paris Gallery расположен по следующему адресу: улица Ислама Сафарли, 3 (здание бывшего кинотеатра «Араз»).

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